Власти Калининграда обещают развитие туризма благодаря новому налогу

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января 2025 года в Калининградской области начнет действовать туристический налог. Вводить его будут муниципалитеты, которые решат воспользоваться этой возможностью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Гостиницы и отели обязаны будут платить налог, который, по мнению властей, пойдет на улучшение туристической инфраструктуры региона, испытывающего в этом недостаток. Однако бизнес со скепсисом воспринял дополнительные обременения.

Чтобы снизить недовольство, планируется запуск новых туристических проектов. Закон, позволяющий местным органам вводить этот налог, был принят Госдумой в июле 2024 года, и он действует не только в Калининградской области.

Исключения предусмотрены лишь для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, где законы будут приниматься на уровне регионов.

Эксперты уверены, что туристический налог пришел на смену курортному сбору, который оказался неэффективным.

Курортный сбор вводили в качестве эксперимента в Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге, но результатов не достигли. Калининградская область также рассматривала эту идею, но так и не внедрила ее.

Министерство по культуре и туризму Калининградской области сообщило, что базовая ставка туристического налога составит 1% от стоимости проживания в отеле или хостеле.

Каждый год до 2029 года ставка будет повышаться на 1% до максимума в 5%. Закон также установил, что минимальная ставка не может быть меньше 100 рублей.

Уточнения

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

