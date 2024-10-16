РСТ: горные курорты Сочи пользуются наибольшей популярностью у россиян

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горные курорты Сочи пользуются наибольшей популярностью у российских путешественников среди всех горнолыжных направлений. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным туроператора "Алеан", на долю Красной Поляны, Газпрома и Розы Хутор приходится примерно 74% бронирований на зимний период. При этом также востребованы Шерегеш (10%), горнолыжные курорты Северного Кавказа (10%), Абзаково и Банное (4%).

Ранее Pravda.Ru писала, что 3 горных курорта Сочи запустили акции на ски-пассы и проживание.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

