РСТ: горные курорты Сочи пользуются наибольшей популярностью у россиян

Горные курорты Сочи пользуются наибольшей популярностью у российских путешественников среди всех горнолыжных направлений. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
По данным туроператора "Алеан", на долю Красной Поляны, Газпрома и Розы Хутор приходится примерно 74% бронирований на зимний период. При этом также востребованы Шерегеш (10%), горнолыжные курорты Северного Кавказа (10%), Абзаково и Банное (4%).
Ранее Pravda.Ru писала, что 3 горных курорта Сочи запустили акции на ски-пассы и проживание.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
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