На Алтае туристка погибла под камнепадом

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Алтайском крае на группу туристов во время маршрута в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района обрушился камнепад. 18-летняя туристка погибла. Об этом сообщает МЧС республики.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, CC BY 4.0

"Они шли по турмаршруту, не делали восхождений альпинистских. Шли по перевалам из Акташа до населённого пункта Курай", — рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Алтай, передает издание "Аргументы и факты”.

К месту обрушения отправили группу спасателей из 9 человек. Сообщается, что, кроме погибшей, пострадали ещё два человека. Одна пострадавшая уже доставлена в Акташскую больницу с повреждениями головы. Как рассказали в МЧС, она вышла навстречу специалистам. Второй пострадавший остается на месте. Он не может самостоятельно передвигаться из-за травмы ноги. Спасатели сообщают, что его вместе с телом погибшей девушки эвакуируют в ближайшее время.

Уточнения

Алта́йский край - субъект Российской Федерации. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района.





МЧС России - федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

