Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иран прекратил авиаперелёты в Европу
Йод для дачи: секреты увеличения урожая и защиты растений
Диетолог предупредила о вреде периодического голодания
Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского оставили в СИЗО
Прорыв в российской аквакультуре: инновации для ускорения роста радужной форели
Британский миллионер потерял всё своё состояние после развода с женой
Почему Toyota Sequoia и Land Cruiser остаются лидерами по надежности
Россиянам рассказали, какие продукты помогают очистить организм от токсинов
Как ежедневная медитация меняет жизнь

На Алтае туристка погибла под камнепадом

1:05
Туризм

В Алтайском крае на группу туристов во время маршрута в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района обрушился камнепад. 18-летняя туристка погибла. Об этом сообщает МЧС республики.

На Алтае туристка погибла под камнепадом
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, CC BY 4.0

"Они шли по турмаршруту, не делали восхождений альпинистских. Шли по перевалам из Акташа до населённого пункта Курай", — рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Алтай, передает издание "Аргументы и факты”.

К месту обрушения отправили группу спасателей из 9 человек. Сообщается, что, кроме погибшей, пострадали ещё два человека. Одна пострадавшая уже доставлена в Акташскую больницу с повреждениями головы. Как рассказали в МЧС, она вышла навстречу специалистам. Второй пострадавший остается на месте. Он не может самостоятельно передвигаться из-за травмы ноги. Спасатели сообщают, что его вместе с телом погибшей девушки эвакуируют в ближайшее время.

Уточнения

Алта́йский край - субъект Российской Федерации. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района.
 

МЧС России - федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Еда и рецепты
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвоать? Любовь Степушова Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих Дмитрий Плотников Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Последние материалы
Почему Toyota Sequoia и Land Cruiser остаются лидерами по надежности
Россиянам рассказали, какие продукты помогают очистить организм от токсинов
Как ежедневная медитация меняет жизнь
Врач-диетолог назвала пять продуктов, которые нужно есть осенью в сезон простуд
Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвоать?
Ты просто бомба: за такую фразу задержали мужчину во Вроцлавском аэропорту
Посадите эти культуры — и успех обеспечен: экс-замминистра сельского хозяйства рассказал, что лучше
Как спасти губы от осенней сухости: пять эффективных советов
Политолог: "Республиканцы требуют у Байдена отчёта"
Не желают больше воевать. По всей армии Украины расползается вирус дезертирства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.