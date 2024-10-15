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Ты просто бомба: за такую фразу задержали мужчину во Вроцлавском аэропорту

1:00
Туризм

Во Вроцлавском аэропорту задержали мужчину, который во время проверки безопасности сказал своей жене: "Ты просто бомба!”. Об этом сообщает польское СМИ "tuwroclaw.com”.

Ты просто бомба: за такую фразу задержали мужчину во Вроцлавском аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

"Хотя комментарий можно считать шуткой, чувствительный контекст, в котором эти слова прозвучали, особенно в аэропорту, где действуют более строгие правила безопасности, вызвал быстрое вторжение офицеров из группы специального вмешательства пограничников”, — рассказал лейтенант Павел Бискупик из Надоржанского отделения Пограничной службы.

По его словам, путешественников досмотрели, после чего было выявлено, что пара реальной угрозы не представляет.

"Мужчина был оштрафован за неуместные шутки. В конечном итоге ему разрешили продолжить путешествие, но инцидент является предупреждением о том, насколько серьёзно относятся к таким шуткам в контексте безопасности аэропорта", — объяснил лейтенант.

Уточнения

Вро́цлав - столица Силезии, город на правах повета, один из самых крупных (третий по населению в Польше c 2021 года, после Варшавы, Кракова) и самых старых городов Польши.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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