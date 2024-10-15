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На Камчатке нашли лодку с единственным выжившим, который дрейфовал в море 2 месяца

1:56
Туризм

Один из трёх человек, находившихся на лодке, пропавшей в Хабаровском крае в начале августа, выжил. 15 октября судно было обнаружено в акватории Охотского моря на расстоянии 20 км от берега Камчатки.

На Камчатке нашли лодку с единственным выжившим, который дрейфовал в море 2 месяца
Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot, PDM

"14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь", — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них отправились в Охотское море на катамаране "Байкат 470”, однако вскоре связь с ними пропала. Несмотря на поисковые операции с использованием вертолётов, найти их не удалось. В понедельник рыбаки обнаружили катамаран у берегов Камчатки, где выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела двух погибших находились на борту.

По информации Агентства ГО и ЧС Бурятии, трое туристов, прибывших из Улан-Удэ, планировали проплыть маршрут от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спустя 67 дней после их исчезновения лодку нашли в 23 километрах от северо-западного побережья Камчатки, на расстоянии около 813 километров северо-восточнее мыса Елизавета, как отметили в агентстве.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что расследование по уголовному делу по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") продолжается. Прокуратура контролирует ход расследования.

Уточнения

Камча́тка - полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

Сахали́н - остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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