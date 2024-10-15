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В Чехии запретили ночные экскурсии по барам

Туризм

Власти Праги ввели запрет на ночные экскурсии по пабам, организуемые туристическими агентствами. Цель этой меры — привлечь в чешскую столицу более "культурных и состоятельных" туристов. Об этом сообщает издание "The Guardian”.

В Чехии запретили ночные экскурсии по барам
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

Прага с населением 1,3 миллиона человек долгое время пользовалась популярностью у шумных компаний из Великобритании, приезжающих на вечеринки и посещение пабов.

Заместитель мэра Праги Зденек Гриб заявил, что с 22:00 до 06:00 проведение экскурсий с гидами по пабам будет запрещено. Другой заместитель мэра, Иржи Поспишил отметил, что городские власти "ищут более культурного и состоятельного туриста, а не того, кто приезжает ненадолго только для того, чтобы напиться".

Уточнения

Пра́га - статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.
 

"Гардиан" (англ The Guardian - "Страж") — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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