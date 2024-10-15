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7 правил, которые помогут вам избежать конфликта на борту

2:39
Туризм

Независимо от того, насколько часто вы летаете, соблюдение этикета на борту самолёта — залог комфортного полёта как для вас, так и для окружающих. Поведение пассажиров влияет на общее впечатление от поездки. 

7 правил, которые помогут вам избежать конфликта на борту
Фото: commons.wikimedia.org by ЕршовКВН, CC BY-SA 3.0

Откидывание спинки кресла

Одной из самых распространённых ошибок на борту является неуместное откидывание спинки кресла. Хотя это и ваше право, важно помнить о пассажире позади вас. Не откидывайте кресло, если впереди подают еду или если на столике уже что-то стоит. Вместо этого используйте альтернативные варианты, например, гамак для ног, который не помешает другим.

Снятие обуви и носков

Многие пассажиры считают нормальным снимать обувь и даже носки на борту, особенно при длительных перелетах. Однако стоит задуматься: не доставит ли это неудобств другим? Запах ног или вид босых ступней могут испортить впечатление от полёта вашим соседям. Решение? Возьмите с собой сменную лёгкую обувь или компрессионные носки.

Запахи на борту

Использование парфюма, окрашивание ногтей или даже выбор продуктов с сильным запахом могут вызвать недовольство пассажиров. Запахи в замкнутом пространстве самолёта особенно ощутимы, и не каждый сосед оценит ваш выбор духов или перекуса. Чтобы избежать проблем, выбирайте продукты без резкого запаха и пользуйтесь ими до посадки.

Как реагировать на детей

Плачущие дети могут стать серьёзным испытанием для нервов, но важно проявить понимание и терпение. Родители, как правило, и так находятся в стрессе, и ваши замечания или недовольные взгляды могут только усугубить ситуацию. Проявите доброту и дайте им возможность успокоить ребёнка.

Правила выхода из самолета

После приземления самолёта не стоит спешить к выходу, расталкивая других пассажиров. Вежливый способ выйти из самолёта — дождаться своей очереди, пропустив тех, кто сидит впереди. Единственное исключение — если вам нужно успеть на стыковочный рейс, в таком случае обратитесь за помощью к бортпроводникам.

Алкоголь на борту

Выпить перед полётом может показаться хорошей идеей, особенно если вы нервничаете или хотите начать отдых заранее. Однако чрезмерное употребление алкоголя может привести к проблемам на борту: от тошноты до конфликтов с другими пассажирами. Выпейте немного воды и не переусердствуйте с напитками перед полётом.

Уточнения

Компрессионной называют упругую одежду (например, носки, колготки, рукава, чулки и т. д.), которая за счёт плотного облегания обеспечивает сжатие отдельных частей тела и их поддержку.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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