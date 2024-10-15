"Новые неандертальцы": почему штрафы не останавливают вандалов на Алтае

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вандалы продолжают наносить серьёзный ущерб древним петроглифам на Алтае — национальному достоянию, представляющему культурную ценность региона.

Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Benito, PDM

Но в развитии туризма существует и обратная сторона медали: пещерные рисунки, созданные людьми ещё в эпоху неолита, страдают от рук неосведомлённых туристов, которые считают уместным оставлять свои "подписи" рядом с древними изображениями.

Несмотря на действующие законы и внушительные штрафы в размере от трёх до пяти тысяч рублей, вандалы не останавливаются.

Примечательный случай произошёл недавно, когда туристка с гордостью призналась, что добавила свои "петроглифы" рядом с древними рисунками. Она, как и многие другие, не видит разницы между древним искусством и своими каракулями.

Местные жители, а также волонтёры стараются бороться с этим явлением, привлекая внимание к проблеме и призывая бережно относиться к культурному наследию. Однако даже их усилия не всегда оказываются достаточно эффективными.

В результате вандалы продолжают наносить непоправимый ущерб памятникам древности, которые находятся не только на Алтае, но и в других заповедных местах России.

Уточнения

Петро́гли́фы (пи́саницы или наска́льные изображе́ния) — выбитые или нанесённые краской изображения на каменной основе (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — резьба). Петроглифами называют все изображения на камне древнейших времён, с палеолита вплоть до Средневековья, за исключением тех, в которых достоверно присутствует хорошо разработанная система письменных знаков.

