Драма в Анталии: россиянка оставила ребенка в туалете аэропорта

В аэропорту Антальи произошёл инцидент, который потряс и пассажиров, и местных жителей.
Россиянка, идентифицированная как Е.Б., была задержана после того, как бросила новорождённого ребёнка в туалете для инвалидов и попыталась покинуть страну.
Работники уборной позже нашли младенца и немедленно вызвали полицию.
Женщина вместе с подругой уже прошла паспортный контроль, но их задержали через 12 минут после тревожной находки.
Также был арестован их спутник, россиянин, который собирался улететь в Москву.
Девочке, которая чудом выжила, была оказана медицинская помощь, и она была доставлена в больницу.
Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья. Постоянное население города — 1,5 миллиона человек, при этом в летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока.
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