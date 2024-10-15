Драма в Анталии: россиянка оставила ребенка в туалете аэропорта

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Антальи произошёл инцидент, который потряс и пассажиров, и местных жителей.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

Россиянка, идентифицированная как Е.Б., была задержана после того, как бросила новорождённого ребёнка в туалете для инвалидов и попыталась покинуть страну.

Работники уборной позже нашли младенца и немедленно вызвали полицию.

Женщина вместе с подругой уже прошла паспортный контроль, но их задержали через 12 минут после тревожной находки.

Также был арестован их спутник, россиянин, который собирался улететь в Москву.

Девочке, которая чудом выжила, была оказана медицинская помощь, и она была доставлена в больницу.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья. Постоянное население города — 1,5 миллиона человек, при этом в летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока.

