Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алкоголь и стресс — главные причины появления икоты, рассказала врач
Ужас кариеса: это может привести к инфаркту и болезни печени
Певец МакКой сообщил, что хотел бы зарабатывать как SHAMAN
Собачьи породы, которые отлично ладят с детьми: топ-3
Внимание к деталям: лайфхаки для комфортного полёта от экспертов
Санкции побудили Балтику начать собственное производство хмеля
Как выбрать идеальный хлеб: советы эксперта по качеству выпечки
Как сохранить фрукты и овощи свежими на всю зиму: рекомендации эксперта
Как правильно употреблять сливы, чтобы избежать отравления: советы гастроэнтеролога

Драма в Анталии: россиянка оставила ребенка в туалете аэропорта

0:43
Туризм

В аэропорту Антальи произошёл инцидент, который потряс и пассажиров, и местных жителей.

Драма в Анталии: россиянка оставила ребенка в туалете аэропорта
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

Россиянка, идентифицированная как Е.Б., была задержана после того, как бросила новорождённого ребёнка в туалете для инвалидов и попыталась покинуть страну.

Работники уборной позже нашли младенца и немедленно вызвали полицию.

Женщина вместе с подругой уже прошла паспортный контроль, но их задержали через 12 минут после тревожной находки.

Также был арестован их спутник, россиянин, который собирался улететь в Москву.

Девочке, которая чудом выжила, была оказана медицинская помощь, и она была доставлена в больницу.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья. Постоянное население города — 1,5 миллиона человек, при этом в летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Садоводство, цветоводство
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Туризм
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих Дмитрий Плотников Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Последние материалы
Санкции побудили Балтику начать собственное производство хмеля
Как выбрать идеальный хлеб: советы эксперта по качеству выпечки
Как сохранить фрукты и овощи свежими на всю зиму: рекомендации эксперта
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Как правильно употреблять сливы, чтобы избежать отравления: советы гастроэнтеролога
Какие продукты усиливают акне и как изменить свой рацион
Почему Toyota Camry остается самым востребованным седаном на вторичном рынке
Сделайте свою собственную мульчу: вырастите эти растения
Невидимая угроза: как энергопотребление угрожает нашей планете
Учёные нашли инновационный способ борьбы с ожирением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.