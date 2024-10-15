Гражданин Китая пытался вывести из России золото для подарка жене

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданин Китая пытался вывести из России сплав ртути с золотом, чтобы затем изготовить подарок жене. Однако его остановили уссурийские таможенники. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной таможенной службы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Туриста задержали в пункте пропуска Краскино. Таможенники нашли свёртки с металлическими гранулами и порошком при сканировании багажа. Путешественник спрятал их в ручку чемодана.

Груз отправили на экспертизу. Она показала, что содержимое свёртков представляет собой сплав, в основу которого входит металлическая ртуть и золото. По словам туриста, впоследствии он планировал извлечь золото и сделать из него подарок супруге.

На гражданина Китая возбудили уголовное дело по статье о контрабанде ядовитых веществ. Туристу грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Сейчас его поместили под стражу.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Турции таможенники нашли около 20 тысяч пиявок в чемодане путешественника.

Уточнения

Ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты.

