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Гражданин Китая пытался вывести из России золото для подарка жене

1:08
Туризм

Гражданин Китая пытался вывести из России сплав ртути с золотом, чтобы затем изготовить подарок жене. Однако его остановили уссурийские таможенники. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной таможенной службы.

Гражданин Китая пытался вывести из России золото для подарка жене
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Туриста задержали в пункте пропуска Краскино. Таможенники нашли свёртки с металлическими гранулами и порошком при сканировании багажа. Путешественник спрятал их в ручку чемодана.

Груз отправили на экспертизу. Она показала, что содержимое свёртков представляет собой сплав, в основу которого входит металлическая ртуть и золото. По словам туриста, впоследствии он планировал извлечь золото  и сделать из него подарок супруге. 

На гражданина Китая возбудили уголовное дело по статье о контрабанде ядовитых веществ. Туристу грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Сейчас его поместили под стражу.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Турции таможенники нашли около 20 тысяч пиявок в чемодане путешественника.

Уточнения

Ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Гражданин Китая пытался вывести из России золото для подарка жене
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