Самые шокирующие гостиничные ценники: обзор самых дорогих отелей мира

Роскошь, сервис и исключительное местоположение — вот что определяет стоимость номеров в самых дорогих отелях мира. Некоторые из них настолько эксклюзивны и уникальны, что их цены буквально "зашкаливают".
Давайте взглянем, какие отели входят в список самых дорогих в мире, и насколько дорого стоит в них остановиться.
Этот отель-экспедиция расположен на льдине в Антарктиде. Он представляет собой передвижной модуль, оснащенный всем необходимым для комфортного проживания. Стоимость его аренды за ночь составляет $100 000.
Самый дорогой номер отеля Four Seasons в Нью-Йорке занимает весь 52-й этаж. Он обставлен эксклюзивной мебелью и предлагает захватывающие виды на Манхэттен. Стоимость проживания в нем достигает $50 000 за ночь.
Роскошные апартаменты площадью 350 кв. м в Отеле Cour des Loges в Лионе вмещают до 6 гостей. Они оформлены в классическом французском стиле и предлагают обслуживание дворцового уровня за $26 000 в ночь.
Этот эксклюзивный шатёр, расположенный на вилле на Лазурном Берегу, вмещает до 6 гостей. Стоимость аренды на неделю составляет внушительные $105 000.
Огромный номер площадью 450 кв. м в культовом парижском отеле Plaza Athenee отличается роскошным декором и панорамными видами на Эйфелеву башню. Гости платят за ночь в этом люксе $25 000.
Как видите, самые дорогие отели в мире предлагают невероятный уровень комфорта и исключительности, за который взимаются астрономические цены. Несомненно, большинству из нас останавливаться в них не по карману, но интересно хотя бы узнать о таком уровне гостиничного сервиса.
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