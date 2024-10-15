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Самые шокирующие гостиничные ценники: обзор самых дорогих отелей мира

2:30
Туризм

Роскошь, сервис и исключительное местоположение — вот что определяет стоимость номеров в самых дорогих отелях мира. Некоторые из них настолько эксклюзивны и уникальны, что их цены буквально "зашкаливают".

Самые шокирующие гостиничные ценники: обзор самых дорогих отелей мира
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Давайте взглянем, какие отели входят в список самых дорогих в мире, и насколько дорого стоит в них остановиться.

Ладья Эсперанса, Антарктида — $100 000 за ночь

Этот отель-экспедиция расположен на льдине в Антарктиде. Он представляет собой передвижной модуль, оснащенный всем необходимым для комфортного проживания. Стоимость его аренды за ночь составляет $100 000.

Ty Warner Penthouse, Нью-Йорк, США — $50 000 за ночь

Самый дорогой номер отеля Four Seasons в Нью-Йорке занимает весь 52-й этаж. Он обставлен эксклюзивной мебелью и предлагает захватывающие виды на Манхэттен. Стоимость проживания в нем достигает $50 000 за ночь.

Королевские апартаменты, Отель Cour des Loges, Лион, Франция — $26 000 за ночь

Роскошные апартаменты площадью 350 кв. м в Отеле Cour des Loges в Лионе вмещают до 6 гостей. Они оформлены в классическом французском стиле и предлагают обслуживание дворцового уровня за $26 000 в ночь.

Люкс-шатер, Лазурный Берег, Франция — $105 000 за неделю

Этот эксклюзивный шатёр, расположенный на вилле на Лазурном Берегу, вмещает до 6 гостей. Стоимость аренды на неделю составляет внушительные $105 000.

Президентский люкс, Отель Plaza Athenee, Париж, Франция — $25 000 за ночь

Огромный номер площадью 450 кв. м в культовом парижском отеле Plaza Athenee отличается роскошным декором и панорамными видами на Эйфелеву башню. Гости платят за ночь в этом люксе $25 000.

Как видите, самые дорогие отели в мире предлагают невероятный уровень комфорта и исключительности, за который взимаются астрономические цены. Несомненно, большинству из нас останавливаться в них не по карману, но интересно хотя бы узнать о таком уровне гостиничного сервиса.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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