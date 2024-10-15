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Карелия готовится к повышению стоимости посещения природных достопримечательностей

1:42
Туризм

Согласно сообщению Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии, с начала 2025 года плата за посещение ряда популярных туристических объектов в регионе увеличится вдвое, пишет karelinform.ru.

Карелия готовится к повышению стоимости посещения природных достопримечательностей
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Кривушина, CC BY-SA 4.0

Так, постановлением правительства Карелии установлена новая единая стоимость входных билетов на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в размере 200 рублей. Ранее эта сумма составляла 100 рублей.

Повышение цен коснется всех категорий посетителей, за исключением льготников. Под действие нового тарифа попадут следующие туристические объекты:

  • "Белые мосты" (Питкярантский район)
  • Заказник "Кузова" (Кемский район)
  • Заказник "Ладожское побережье" (Олонецкий район)
  • Заказник "Полярный круг" (Лоухский район)
  • Заказник "Толвоярви" (Суоярвский район)
  • Заказник "Сорокский" (Беломорский район)
  • Заказник "Керетский" (Лоухский район)
  • "Хитоостров" (Лоухский район)
  • "Куми-порог" (Калевальский район)
  • Парк "Валаамский архипелаг" (Сортавальский район)
  • Заказник "Муромский" (Пудожский район)

Как сообщают в Дирекции ООПТ, дополнительные средства, полученные от увеличения стоимости билетов, будут направлены на обустройство новых экологических троп, стоянок и мест отдыха, а также на решение проблемы незаконных свалок в охраняемых природных зонах.

Таким образом, туристам, планирующим посетить популярные достопримечательности Карелии, необходимо учитывать предстоящее повышение цен на входные билеты в начале 2025 года.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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