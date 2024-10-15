Карелия готовится к повышению стоимости посещения природных достопримечательностей

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Согласно сообщению Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии, с начала 2025 года плата за посещение ряда популярных туристических объектов в регионе увеличится вдвое, пишет karelinform.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена Кривушина, CC BY-SA 4.0

Так, постановлением правительства Карелии установлена новая единая стоимость входных билетов на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в размере 200 рублей. Ранее эта сумма составляла 100 рублей.

Повышение цен коснется всех категорий посетителей, за исключением льготников. Под действие нового тарифа попадут следующие туристические объекты:

"Белые мосты" (Питкярантский район)

Заказник "Кузова" (Кемский район)

Заказник "Ладожское побережье" (Олонецкий район)

Заказник "Полярный круг" (Лоухский район)

Заказник "Толвоярви" (Суоярвский район)

Заказник "Сорокский" (Беломорский район)

Заказник "Керетский" (Лоухский район)

"Хитоостров" (Лоухский район)

"Куми-порог" (Калевальский район)

Парк "Валаамский архипелаг" (Сортавальский район)

Заказник "Муромский" (Пудожский район)

Как сообщают в Дирекции ООПТ, дополнительные средства, полученные от увеличения стоимости билетов, будут направлены на обустройство новых экологических троп, стоянок и мест отдыха, а также на решение проблемы незаконных свалок в охраняемых природных зонах.

Таким образом, туристам, планирующим посетить популярные достопримечательности Карелии, необходимо учитывать предстоящее повышение цен на входные билеты в начале 2025 года.