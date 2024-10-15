Карелия готовится к повышению стоимости посещения природных достопримечательностей

Согласно сообщению Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии, с начала 2025 года плата за посещение ряда популярных туристических объектов в регионе увеличится вдвое, пишет karelinform.ru.
Так, постановлением правительства Карелии установлена новая единая стоимость входных билетов на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в размере 200 рублей. Ранее эта сумма составляла 100 рублей.
Повышение цен коснется всех категорий посетителей, за исключением льготников. Под действие нового тарифа попадут следующие туристические объекты:
Как сообщают в Дирекции ООПТ, дополнительные средства, полученные от увеличения стоимости билетов, будут направлены на обустройство новых экологических троп, стоянок и мест отдыха, а также на решение проблемы незаконных свалок в охраняемых природных зонах.
Таким образом, туристам, планирующим посетить популярные достопримечательности Карелии, необходимо учитывать предстоящее повышение цен на входные билеты в начале 2025 года.
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