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В Воронежской области прошел автопробег PROстранствие: Семейные выходные в Воронежской области

Туризм

10-11 октября Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ совместно с АНО "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области" провело автопробег "PROстранствие: Семейные выходные в Воронежской области".

В Воронежской области прошел автопробег PROстранствие: Семейные выходные в Воронежской области
Фото: Pravda.Ru by Антон Бекетов

Первый объект, который осмотрели участники автопробега, находится в 60 километрах до Воронежа, — Парк детского и семейного отдыха "Нелжа.ру". Он расположился на 7 гектарах в Рамонском районе. Ежегодно его посещают около 100 тысяч человек. Здесь открыт музей народного творчества с экспозицией глиняных игрушек. В парке проходят патриотические мероприятия для подростков. В сосновом бору есть своя сказочная зона с домиком Бабы Яги. Зимой детей встречает воронежский Дед Мороз — младший брат Деда Мороза из Великого Устюга.

На окраине Воронежа экскурсанты посетили самый большой в Черноземье Океанариум, где обитают около 4000 тысяч тропических рыб, в том числе и акулы. В этом же здании находится Парк аттракционов с американской горкой.

Следующее интересное место — Ферма. Это тематическая зона с контактным зоопарком, своей сыроварней, открытым бассейном и рестораном.

На второй день участники автопробега посетили одну из самых крупных коровьих ферм в России "Эко-Нива", где выращивают более 4000 коров. Комплекс обслуживает всего 130 человек. Весь процесс автоматизирован. Доильная карусель собирает молоко одновременно у 72 коров.

Следующим пунктом назначения стал тематический глэмпинг-парк "Белый колодец". Он расположен среди меловых гор, сияющих своей белизной на солнце. У подножия простираются озера с прозрачной водой. На их берегу расположились специализированные под глэмпинг палатки и небольшие домики. Здесь также действует контактный зоопарк, где можно покормить дружелюбных альпак, кроликов, собак таких пород, как хаски, самоеды, маломуты. Для активного отдыха есть багги-вездеходы с огромными колесами.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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