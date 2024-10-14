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Камчатка и Сахалин: эксперт рассказала, в какие регионы РФ ехать за приключенческим туризмом

1:16
Туризм

Среди российских туристов растёт популярность путешествий в регионы Дальнего Востока, такие как Сахалин, Камчатка и Якутия, рассказала Электорат.Инфо пиар-менеджер сервиса путешествий Анастасия Яковлева.

Камчатка и Сахалин: эксперт рассказала, в какие регионы РФ ехать за приключенческим туризмом
Фото: flickr.com by Елена Ветрова, CC BY 2.0

"Сегодня, помимо популярного Приморского края, всё больше туристов отправляется на Сахалин и Камчатку, а также в Якутию", — отметила она.

По данным МТС Travel, россияне в этом году совершили на 18% больше поездок в Сахалинскую область, чем в аналогичном периоде 2023 года, рассказала Яковлева. В свою очередь, количество туров в Камчатский край выросло на 16%, в Якутию — на 10%, добавила эксперт.

Пиар-менеджер уточнила, что дальневосточные края изобилуют маршрутами к труднодоступным локациям, поэтому привлекают в первую очередь любителей приключенческого туризма.

"Как правило, такие путешественники "открывают дорогу" широким массам", — рассказала она.

Чтобы увеличить турпоток в тот или иной российский регион, важно развивать туристическую инфраструктуру и событийную программу, подытожила собеседница Электорат.Инфо.

Уточнения

Камча́тский край (Камча́тка) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа и являющийся частью Дальневосточного экономического района.

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии.

Яку́тия официально — Республика Саха́ или Республика Саха́ (Яку́тия) (аббревиатура РС(Я)) (якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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