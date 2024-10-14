Финляндия вкладывает деньги на развитие туризма на границе с РФ

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Финляндии направило 7 миллионов евро на развитие восточных регионов страны. Эти средства будут использованы для поддержки развития туризма и повышения конкурентоспособности местных предприятий. Сообщает издание РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Восточные регионы Финляндии нуждаются в создании новых рабочих мест и развитии услуг. Реализация новых проектов позволит снизить отток населения и сделать приграничные города более привлекательными для новых жителей. В частности, город Иматра, ранее популярный среди российских туристов, получит 4 миллиона евро на инвестиции и повышение конкурентоспособности местных предприятий.

Глава города Иматра Матиас Хильден считает, что в приоритете развитие Карельской железной дороги для сохранения лесной промышленности в регионе. Как отметил чиновник, в случае ухода лесной промышленности будет крайне сложно найти замену этим рабочим местам.

Вместе с тем, в Иматре планируют развивать проекты, связанные с энергетическими и экологическими технологиями, металлургической промышленностью и искусственным интеллектом.

Кроме того, 3 млн евро будут направлены на инвестиции в туристическую отрасль Восточной Финляндии. Регион остро нуждается в создании новых рабочих мест и услуг. Ожидается, что новые проекты замедлят отток населения из приграничных городов и сделают их более привлекательными для новых жителей.

Уточнения

Финля́ндия - государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.



Западно-Карельская магистраль - историческая железная дорога. Практически на всём своём протяжении она проходит по Западно-Карельской возвышенности, преодолевая многочисленные скальные выходы, сильно заболоченные местности, реки и ручьи.





