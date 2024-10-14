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Популярность туристического Северного Кавказа растет

1:53
Туризм

Вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян прогнозирует, что рост количества туристов в регионах Северного Кавказа сдерживается относительно невысокими показателями в прошлом, однако этот макрорегион будет стабильно привлекать туристов в ближайшие 10-15 лет. Создание новых туристических объектов и мест притяжения будет способствовать дальнейшему росту турпотока в эту часть России.

Популярность туристического Северного Кавказа растет
Фото: commons.wikimedia.org by DenisMoscow6981, CC BY-SA 4.0

По словам Алексана Мкртчяна, в настоящий момент туристическая инфраструктура Северного Кавказа не поспевает за растущим спросом. Он отметил, что здесь "катастрофически не хватает" отелей высокой категории в 4-5 звезд, которые могли бы привлекать туристов, в том числе в зимний сезон.

"Как только там построят хороший спа-центр с подогреваемым бассейном, термальным источником, <> туда поедут, в том числе высокобюджетные туристы", — рассказал эксперт.

Алексан Мкртчян (передает ТАСС) сообщил, что ранее, в 2021–2023 годах, они рапортовали о росте туристического потока в Дагестане на уровне 30%. Однако в этом году он ожидает рост на уровне 10-12%, поскольку дальнейший рост с низкой базы становится невозможным. Тем не менее, по его мнению, рост на 10-12% в год является стабильным и нормальным показателем. Он также отметил, что некоторые республики, такие как Северная Осетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия, где реализуются крупные проекты, показывают более высокие темпы роста. Курорты "Каякент" на Каспийском море, Архыз и Мамисон являются точками роста, которые будут привлекать туристов в ближайшие 10-15 лет.

Уточнения

Се́верный Кавка́з - историко-культурный регион России. Включает северную часть склона Большого Кавказского хребта и Предкавказье, западную часть южного склона до реки Псоу.

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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