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Исследование: россияне чаще всего отдыхают большими компаниями в Санкт-Петербурге и Стамбуле

0:59
Туризм

Специалисты онлайн-сервиса "OneTwoTrip" проанализировали бронирования отелей. Они определили города, в которые россияне чаще всего отправляются большими компаниями. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Исследование: россияне чаще всего отдыхают большими компаниями в Санкт-Петербурге и Стамбуле
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Отдых в Санкт-Петербурге большой компанией выбирают 14,2% пользователей. На втором месте по популярности находится Москва (13,7%), а на третьем — Сочи (8,7%).

Кроме того, эксперты проанализировали бронирования отелей за границей. Оказалось, что большие компании российских туристов отдают предпочтение отдыху в Стамбуле. Каждый 10-й заказ был в этот турецкий город. Дубай и Тбилиси тоже востребованы. Около 4% заявок на бронирование объектов размещения приходится на них.

Ранее Pravda.Ru писала о лучших осенних маршрутах рядом с Санкт-Петербургом.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России. 

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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