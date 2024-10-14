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Россияне стали чаще посещать страны Азии — исследование

1:31
Туризм

Интерес россиян к путешествиям в страны Азии вырос на 29% за год, а к поездкам на Ближний Восток — упал на 35%. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-академии в области маркетинга "MAED" и туркомпании "Итинеро".

Россияне стали чаще посещать страны Азии — исследование
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалисты изучили поисковый трафик жителей России. При этом они проанализировали потребительские паттерны туристов с января по октябрь 2024 года и сравнили с аналогичным периодом 2023-го.

"Популярность поездок в Азию увеличилась на 29%, туры в страны Европы стали востребованнее на 21%, а спрос на Латинскую Америку вырос на 15%. Африка, включая Египет, также показала небольшой прирост в 3%. Интерес россиян к поездкам на Ближний Восток упал на 35%. Внутренний туризм в России также показал отрицательную динамику — спрос снизился на 6%", — заключили эксперты.

Однако аналитики отметили, что наиболее популярные туристические направления у жителей России остаются неизменными.

"Наиболее востребованными у россиян по-прежнему являются поездки в Африку (включая Египет), Россию, Азию, Европу и Латинскую Америку", — уточнили они.

Ранее Pravda.Ru писала, что россияне стали реже посещать Грузию из-за роста цен.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности.

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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