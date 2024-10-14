Власти Пхукета расследуют причину массовой гибели рыб на пляжах.

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

На выходных пляжи популярного курорта Пхукет, в частности Патонг, буквально накрыли волны, выбросившие на берег тысячи мёртвых рыб.

Фото: commons.wikimedia.org by Piet Spaans Viridiflavus, CC BY-SA 2.5

Туристы были шокированы, а местные жители поспешили собрать рыбу, чтобы использовать её в пищу. Причины массового мора остаются неизвестными, что вызывает серьезные опасения. Власти оперативно начали расследование и призвали жителей и туристов соблюдать осторожность, особенно при употреблении рыбных блюд.

На берег выбросило рыбу разных видов, и, хотя выглядит это устрашающе, местные не стали терять времени даром. Несмотря на предупреждения, они собирают рыбу, чтобы приготовить её дома.

Такая беспечность может нести угрозу для здоровья, ведь пока неясно, что именно привело к массовой гибели морских обитателей.

Причиной могли стать как экологические факторы, так и возможные загрязнения воды. Пока власти исследуют ситуацию, туристам рекомендуется избегать употребления рыбы из местных вод до получения результатов расследования.

Уточнения

Патонг (тайск. ป่าตอง, произносится [pàː tɔ̄ːŋ] ) — тайский город и пляж при нём на западном побережье Пхукета. Это главный туристический курорт на острове Пхукет, а также центр ночной жизни и магазинов Пхукета.

