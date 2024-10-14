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Как выбрать место с максимальным пространством для ног в самолете

1:28
Туризм

В современных самолетах эконом-класса пространство для ног становится все более ограниченным. Это связано с тем, что авиакомпании стремятся увеличить вместимость за счет использования более тонких сидений.

Как выбрать место с максимальным пространством для ног в самолете
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Однако не только сами кресла ограничивают комфорт пассажиров — особое внимание стоит обратить на ящики для ног, которые могут оказаться под вашим сиденьем.

Эти ящики, созданные для размещения электронных компонентов или систем развлечений, иногда могут мешать полностью вытянуть ноги, особенно на дальнемагистральных рейсах.

Хотя многие из этих ящиков все еще можно встретить на старых моделях, таких как Boeing 787 Dreamliner и Airbus A380, на более современных самолетах, включая Boeing 777, Airbus A350 и обновленные Boeing 787-8, применяются новые технологии.

Теперь устройства стали компактнее и размещаются непосредственно в сиденьях, что освобождает пространство для ног.

Если вы собираетесь в длительный перелет, рекомендуется заранее узнать, на каком самолете вы будете лететь, чтобы выбрать более комфортное место.

Несмотря на технологические улучшения, есть и неприятные моменты: уменьшение размеров ящиков для ног также сокращает доступное пространство под сиденьем для ручной клади.

Уточнения

Boeing 787 Dreamliner — семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных турбореактивных пассажирских самолётов, разработанных американской компанией Boeing, на смену Boeing 767.

Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырёхдвигательный турбореактивный пассажирский самолёт, созданный концерном Airbus S.A.S. (ранее Airbus Industrie)

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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