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Как плавно вернуться к жизни после отпуска: советы от психологов

2:09
Туризм

Вернувшись из долгожданного отпуска, вы можете обнаружить, что чувство безмятежности и свободы от повседневной рутины начинает быстро исчезать.

Как плавно вернуться к жизни после отпуска: советы от психологов
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, PDM

Этот эмоциональный спад, который часто наступает после отпуска, является довольно распространённым явлением. Внезапное возвращение к обычной жизни, работе и обязанностям может вызвать чувство разочарования и усталости.

Как отмечают специалисты, причины такого состояния могут быть разными. Для одних это стресс от интенсивного путешествия, для других — страх возвращения к рутине.

Как справиться с хандрой?
Есть несколько эффективных способов облегчить переход обратно в рабочие будни:

Возьмите дополнительный день отдыха. Вернувшись домой, дайте себе время отдохнуть и освоиться перед возвращением к работе. Это поможет избежать резкого перехода и снизить уровень стресса. "Не возвращайтесь на работу в тот же день", — советует эксперт. День для адаптации поможет вам вернуться к обычной жизни плавно.

Не перегружайте себя. Не начинайте с самого сложного и интенсивного дня на работе. Постарайтесь плавно войти в рабочий ритм, постепенно повышая нагрузку.

Работайте над устранением первопричин стресса. Если вы чувствуете, что возвращение к обычной жизни вызывает у вас тревогу или усталость, важно разобраться с тем, что именно вас так утомляет. Вместо того чтобы убегать от проблем, лучше искать способы их решения.

Важные рекомендации:

  • Избегайте резких эмоциональных реакций на коллег после возвращения.
  • Не забывайте о своём ментальном здоровье и отдыхайте регулярно, даже вне отпуска.
  • Попробуйте вернуть в повседневную жизнь элементы, которые радовали вас в отпуске — это может быть прогулка на свежем воздухе, занятие спортом или ужин в ресторане.

Помните, что отпуск — это возможность перезагрузиться, но важно уметь возвращаться к реальности с новыми силами и мотивацией, устраняя причины стресса, а не избегая их.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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