Как плавно вернуться к жизни после отпуска: советы от психологов

Вернувшись из долгожданного отпуска, вы можете обнаружить, что чувство безмятежности и свободы от повседневной рутины начинает быстро исчезать.
Этот эмоциональный спад, который часто наступает после отпуска, является довольно распространённым явлением. Внезапное возвращение к обычной жизни, работе и обязанностям может вызвать чувство разочарования и усталости.
Как отмечают специалисты, причины такого состояния могут быть разными. Для одних это стресс от интенсивного путешествия, для других — страх возвращения к рутине.
Как справиться с хандрой?
Есть несколько эффективных способов облегчить переход обратно в рабочие будни:
Возьмите дополнительный день отдыха. Вернувшись домой, дайте себе время отдохнуть и освоиться перед возвращением к работе. Это поможет избежать резкого перехода и снизить уровень стресса. "Не возвращайтесь на работу в тот же день", — советует эксперт. День для адаптации поможет вам вернуться к обычной жизни плавно.
Не перегружайте себя. Не начинайте с самого сложного и интенсивного дня на работе. Постарайтесь плавно войти в рабочий ритм, постепенно повышая нагрузку.
Работайте над устранением первопричин стресса. Если вы чувствуете, что возвращение к обычной жизни вызывает у вас тревогу или усталость, важно разобраться с тем, что именно вас так утомляет. Вместо того чтобы убегать от проблем, лучше искать способы их решения.
Важные рекомендации:
Помните, что отпуск — это возможность перезагрузиться, но важно уметь возвращаться к реальности с новыми силами и мотивацией, устраняя причины стресса, а не избегая их.
Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.