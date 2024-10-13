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Кафе и рестораны Москвы посетили более двух миллионов туристов за полгода

1:08
Туризм

Более двух миллионов российских туристов посетили столичные кафе и рестораны в первой половине 2024 года. Соответствующая информация опубликована на портале "mos.ru".

Кафе и рестораны Москвы посетили более двух миллионов туристов за полгода
Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic, PDM

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, чаще всего заведения питания в Москве посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Тюменской области.

"В столице работает больше 22 тысяч заведений — это рестораны высокой кухни, кофейни, пекарни, семейные кафе. Во многих из них используются фермерские продукты, в меню представлены как авторские версии традиционных угощений, так и современные блюда", — отметила она.

Уточняется, что Москва становится российским и международным центром гастрономического туризма. Если завтракать, обедать и ужинать в разных заведениях города ежедневно, то потребуется 20 лет, чтобы обойти их все.

Ранее Pravda.Ru писала, что "Вкусно — и точка" стала самым популярным московским кафе у путешественников.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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