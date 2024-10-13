Цены на отели Рязани будут самыми низкими на осенних каникулах — исследование

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты сервиса "MTS Travel" проанализировали средние цены на объекты размещения в период с 25 октября по 4 ноября. Они определили города России с самыми бюджетными отелями в период школьных осенних каникул, пишет агентство РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Эксперты выяснили, что туристам дешевле всего обойдётся проживание в гостиницах Рязани (в среднем 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих). В то же время во Владимире и Пятигорске траты составят 4,9 тысячи рублей. В список городов с самыми бюджетными отелями на осенних каникулах также вошли Самара, Псков, Владикавказ, Тула, Калининград, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Цена на объекты размещения составит в среднем от 5 до 6 тысяч рублей.

Ранее Pravda.Ru писала о бесплатных услугах отелей.

Уточнения

Ряза́нь — один из древнейших городов России, административный центр Рязанской области, расположенный на западе страны, в центре Восточно-Европейской равнины на берегу рек Трубежа, Лыбеди и Оки.

