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Цены на отели Рязани будут самыми низкими на осенних каникулах — исследование

0:56
Туризм

Специалисты сервиса "MTS Travel" проанализировали средние цены на объекты размещения в период с 25 октября по 4 ноября. Они определили города России с самыми бюджетными отелями в период школьных осенних каникул, пишет агентство РИА Новости.

Цены на отели Рязани будут самыми низкими на осенних каникулах — исследование
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Эксперты выяснили, что туристам дешевле всего обойдётся проживание в гостиницах Рязани (в среднем 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих). В то же время во Владимире и Пятигорске траты составят 4,9 тысячи рублей. В список городов с самыми бюджетными отелями на осенних каникулах также вошли Самара, Псков, Владикавказ, Тула, Калининград, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Цена на объекты размещения составит в среднем от 5 до 6 тысяч рублей.

Ранее Pravda.Ru писала о бесплатных услугах отелей.

Уточнения

Ряза́нь — один из древнейших городов России, административный центр Рязанской области, расположенный на западе страны, в центре Восточно-Европейской равнины на берегу рек Трубежа, Лыбеди и Оки.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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