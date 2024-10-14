Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нам всегда советовали внимательно следить за багажом в поездах, но сегодня необходимость быть на чеку актуальна и при авиаперелетах.

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

К сожалению, кражи становятся проблемой не только на внутренних рейсах, но и на международных маршрутах.

Если раньше мы беспокоились о том, как сотрудники авиакомпании обращались с нашими зарегистрированными чемоданами, сейчас возникают опасения и по поводу ручной клади.

Представьте, как неприятно обнаружить пропажу ценных вещей после длительного полёта.

Кражи на международных рейсах:

Эксперт предполагает, что рост числа пассажиров на международных рейсах может способствовать росту таких инцидентов.

"Хотя кражи всегда были проблемой в поездах из-за длительных поездок, большого количества пассажиров и ограниченной безопасности, увеличение краж на авиарейсах — это тревожный знак", — комментирует эксперт.

Злоумышленники быстро адаптируются к новым условиям, особенно когда речь идёт о состоятельных путешественниках на международных рейсах.

Чтобы избежать кражи ручной клади, важно постоянно следить за своими вещами во время полёта. Не кладите ценные вещи, такие как телефоны, кошельки и документы, в верхние багажные полки.

Лучшее решение — хранить их в небольших сумках под сиденьем перед вами.

Полезные советы по безопасности:

Если вам необходимо отлучиться в туалет, попросите попутчика присмотреть за вещами. Если вы летите один, всегда держите важные предметы при себе.

Маленький замок на сумке — это ещё один способ защитить багаж, даже если он не полностью предотвратит кражу, это может отпугнуть злоумышленников.

В случае подозрения на кражу, немедленно сообщите об этом бортпроводникам.

"Экипаж обладает опытом в таких ситуациях и может помочь зафиксировать инцидент и проверить салон", — отмечает эксперт.

По прибытии в аэропорт обязательно сообщите о краже в авиакомпанию и службу безопасности.

Если у вас есть туристическая страховка, подайте заявление о возмещении убытков, предоставив все необходимые документы: отчёт авиакомпании и протокол досмотра.

Хотя такой опыт может быть неприятным, важно сохранять спокойствие и следовать установленным протоколам. Это поможет вернуть украденные вещи или получить компенсацию.

Уточнения

Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях. Охватывает посягательство на любую форму собственности. Юридически отлично от таких схожих видов хищений, как: грабёж, разбой, мошенничество, растрата.

