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Эксперты советуют бронировать туры на Байкал заранее.

1:13
Туризм

Эксперты оценили стоимость новогоднего отдыха на Байкале и дали советы по бронированию путевок, сообщает АТОР.

Эксперты советуют бронировать туры на Байкал заранее.
Фото: Собственная работа by Discoverynn, CC BY-SA 4.0

Спрос на новогодние туры к знаменитому озеру за год вырос на 10%, и отели стремительно заполняются. Ожидается, что к началу декабря все популярные места будут раскуплены.

Большинство путешественников предпочитают лететь через Иркутск, а не Улан-Удэ, потому что рейсов в Иркутск больше, и они чаще дешевле. Кроме того, самый красивый лед образуется вдоль западного берега Байкала от острова Ольхон до Листвянки.

Период с начала февраля до середины марта считается пиком прозрачности льда, что также привлекает туристов и создает второй высокий сезон для посещения озера.

Цены на путевки в 2024 году выросли примерно на 20% из-за увеличения туристического потока, в том числе из Китая. Тем не менее, раннее бронирование позволяет сэкономить до 5% от общей стоимости тура.

Так, экскурсионный тур на двоих на четыре дня может стоить от 58 тысяч рублей при заблаговременной покупке.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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