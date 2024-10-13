Блогер рассказал о массовых кражах телефонов на курортах.

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярных курортах Испании появился новый вид мошенничества, который может вскоре распространиться и на другие страны, предупреждает блогер, проживающий на Тенерифе.

Фото: Openverse by cafecredit, CC BY 2.0

Аферисты действуют хитро: они подходят к туристам, притворяясь иностранцами, потерявшими свою группу, и просят телефон для звонка. Как только телефон разблокирован, мошенник вырывает его из рук и убегает.

Такие ситуации чаще всего происходят в местах с большим скоплением туристов и активной ночной жизнью.

"Будьте внимательны! Это особенно распространено на Бенидорм и Тенерифе очень похожи: оба места популярны среди отдыхающих благодаря отличной погоде и возможности повеселиться. Но, как и везде, важно оставаться бдительным", — предостерегает блогер на страницах портала Mirror

Он также предупредил об орудующих там же карманниках и посоветовал внимательно следить за своими вещами, особенно в районах Плайя-де-лас-Америкас и на променаде Вероникас.

Уточнения

Тенери́фе (исп. Tenerife) — самый крупный остров в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане.



Бенидо́рм (исп. Benidorm [beniˈðor], кат. Benidorm [beniˈðɔɾm]) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.

