Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему каждый третий россиянин решил попробовать китайские авто
Чем опасна глубокая перекопка почвы осенью
Удары по Одесскому порту уничтожили склады, наёмников из НАТО и украинских проституток
Александра Збруева, госпитализированного с поражением головного мозга, выписывают из больницы
Сверхмассивная черная дыра разрушает звезду: новое открытие в астрономии
Молекула LaKe: как она имитирует физическую активность
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Из ТЦК утекли нормативы людоловов, суммы взяток и потери ВСУ
Как обработать смородину от вредителей и болезней

Блогер рассказал о массовых кражах телефонов на курортах.

1:04
Туризм

На популярных курортах Испании появился новый вид мошенничества, который может вскоре распространиться и на другие страны, предупреждает блогер, проживающий на Тенерифе.

Блогер рассказал о массовых кражах телефонов на курортах.
Фото: Openverse by cafecredit, CC BY 2.0

Аферисты действуют хитро: они подходят к туристам, притворяясь иностранцами, потерявшими свою группу, и просят телефон для звонка. Как только телефон разблокирован, мошенник вырывает его из рук и убегает.

Такие ситуации чаще всего происходят в местах с большим скоплением туристов и активной ночной жизнью.

"Будьте внимательны! Это особенно распространено на Бенидорм и Тенерифе очень похожи: оба места популярны среди отдыхающих благодаря отличной погоде и возможности повеселиться. Но, как и везде, важно оставаться бдительным", — предостерегает блогер на страницах портала Mirror

Он также предупредил об орудующих там же карманниках и посоветовал внимательно следить за своими вещами, особенно в районах Плайя-де-лас-Америкас и на променаде Вероникас.

Уточнения

Тенери́фе (исп. Tenerife) — самый крупный остров в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане.

Бенидо́рм (исп. Benidorm [beniˈðor], кат. Benidorm [beniˈðɔɾm]) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Авто
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Выбираем мотоблок для дачи: на что обратить внимание при покупке
Советы
Выбираем мотоблок для дачи: на что обратить внимание при покупке Аудио 
Популярное
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Последние материалы
Почему каждый третий россиянин решил попробовать китайские авто
Чем опасна глубокая перекопка почвы осенью
Удары по Одесскому порту уничтожили склады, наёмников из НАТО и украинских проституток
Александра Збруева, госпитализированного с поражением головного мозга, выписывают из больницы
Сверхмассивная черная дыра разрушает звезду: новое открытие в астрономии
Молекула LaKe: как она имитирует физическую активность
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Блогер рассказал о массовых кражах телефонов на курортах.
Из ТЦК утекли нормативы людоловов, суммы взяток и потери ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.