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Неожиданная жемчужина Таиланда: уникальный природный аквапарк

1:16
Туризм

В тайской провинции Чонбури, где расположена Паттайя, туристы обнаружили новое необычное место, которое быстро завоевывает популярность.

Неожиданная жемчужина Таиланда: уникальный природный аквапарк
Фото: flickr.com by WaterArchives.org, CC BY-SA 2.0

Это плотина Саттахип в нижнем водохранилище Хуай Ту, которая неожиданно превратилась в бесплатный аттракцион для любителей водных приключений.

Местные жители и туристы приезжают сюда, чтобы освежиться, наслаждаясь природной водной горкой, которая возникла благодаря склону плотины и непрерывному потоку воды, особенно активному в сезон дождей.

Одним из главных преимуществ этого места стало то, что оно абсолютно бесплатное и безопасное, что особенно привлекает семьи с детьми. Местные даже приносят с собой доски и катаются по склону, как в аквапарке.

Экотуристы и иностранные гости также начали массово посещать эту необычную природную достопримечательность.

Плотина Хуай Ту продолжит радовать туристов и местных жителей, пока сезон дождей продлится, предоставляя уникальную возможность расслабиться и освежиться в естественном водном парке, без необходимости платить за входные билеты.

Особенно это место становится привлекательным в жаркую погоду, когда люди ищут способы охладиться.

Уточнения

Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, Phatthaya; варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури. Город расположен на восточном побережье Сиамского залива, примерно в 165 км к юго-востоку от Бангкока.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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