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Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет

2:19
Туризм

Египет — одно из самых популярных туристических направлений среди любителей пляжного отдыха. Большинство отдыхающих стремятся посетить эту страну в летние месяцы, однако не все знают, что Египет прекрасен и зимой. Более того, именно в зимний период времени он обладает рядом неоспоримых преимуществ.

Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Фото: wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Лучшим месяцем для поездки в Египет в зимний период считается январь. В это время в стране стоит комфортная погода, идеально подходящая для отдыха.

Температура воздуха днем редко опускается ниже +25°C, а ночью охлаждается до +15-17°C. Такая температура гораздо более благоприятна для туристов, чем изнуряющая жара летних месяцев. К тому же, в январе вода в Красном море прогревается до +22-24°C — идеальная температура для купания.

Декабрь также является хорошим выбором для поездки в Египет. В этом месяце погода несколько прохладнее, чем в январе, но все равно остается комфортной: днем столбик термометра редко опускается ниже +22°C, а ночью может достигать +12-14°C. Вода в Красном море чуть прохладнее, чем в январе, но все еще подходит для купания.

Февраль по своим климатическим показателям очень похож на январь, поэтому также является замечательным месяцем для отдыха в Египте. Температура воздуха днем +25-27°C, ночью +15-17°C, а температура воды +22-24°C.

Главным преимуществом зимнего отдыха в Египте является возможность избежать изнуряющей жары, которая царит в стране летом. Кроме того, в этот период отсутствует высокий сезон, поэтому цены на туры, отели и авиабилеты ниже, а количество отдыхающих меньше. Это позволяет туристам избежать толп и очередей, в которых приходится простаивать летом.

Таким образом, наиболее благоприятным временем для поездки в Египет являются зимние месяцы, особенно январь. В это время года туристов ждет комфортная погода, теплое море и более доступные цены.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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