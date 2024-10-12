МСБ: ежедневные атаки БПЛА на Краснодарский край испугали туристов

Чтобы без атак и ПВО: туристы хотят гарантий безопасности отдыха на Кубани

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ежедневные атаки беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край вызывают серьёзную обеспокоенность среди туристов, планировавших провести зимние каникулы в этом регионе, особенно среди семей с детьми.

Фото: Новости МСБ is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Об этом свидетельствует рост числа отказов от бронирования отелей и гостиниц, сообщает Telegram-канал "Новости МСБ" со ссылкой на конференцию "Туризм — новые вызовы".

Ранее представители гостиничного бизнеса сообщали о том, что туристы, обеспокоенные новостями, начали активно обращаться в отели, турагентства и социальные службы, запрашивая гарантии безопасного отдыха без атак, сирен и звуков противовоздушной обороны.

Аналогичная ситуация наблюдалась ранее в Крыму, где после потери турпотока из-за диверсий на мосту и ударов по Севастополю в 2023 году в 2024-м регион стал уже лидером по росту туристического потока.

Причиной этого стало то, что туристы выбрали для отдыха "зелёную зону безопасности" на Южном и Юго-Восточном берегах Крыма. В случае с Краснодарским краем туристы пока изучают "тревожную географию".

Эксперты отмечают, что на традиционных курортах Краснодарского края и в "зелёной зоне" Крыма отдых безопасен.

Однако звуки противовоздушной обороны в настоящее время можно услышать в любом городе европейской части России "от Пскова до Москвы, от Казани до Мурманска".

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — входит в состав Южного федерального округа. Средиземноморский климат сделал его популярным местом для туристов. Новороссийск — главный порт России на Чёрном море, а курорт Сочи принимал XXII Зимние Олимпийские игры в 2014 году.



Ю́жный бе́рег Кры́ма (ЮБК) — одна из важнейших и наиболее популярных в бывшем СССР приморских зон курортного лечения, отдыха и туризма; включает города-курорты Алупка, Ялта, Алушта, Судак и многочисленные курортные посёлки и курортные местности.

