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Когда на самом деле стоит бронировать авиабилеты

1:43
Туризм

Эксперты по туризму развенчали миф о том, что бронирование авиабилетов во вторник — это лучший способ сэкономить. Они объясняют, что эта стратегия больше не работает так эффективно, как считалось раньше, и вот четыре причины, почему.

Когда на самом деле стоит бронировать авиабилеты
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, PDM

Динамические модели ценообразования. Авиакомпании используют передовые алгоритмы, которые корректируют тарифы в режиме реального времени в зависимости от спроса, конкуренции и других факторов. Эти алгоритмы работают постоянно, поэтому скидки и изменения цен могут происходить в любой момент. Отказ от ограничения себя конкретными днями, такими как вторник, увеличивает шансы поймать выгодную цену в любой другой день.


Возросший трафик и спрос. По вторникам часто наблюдается всплеск онлайн-трафика от путешественников, проверяющих цены на авиабилеты. Повышенная активность может привести к увеличению спроса, что заставляет авиакомпании держать или даже повышать цены. Бронирование в дни с меньшим количеством пассажиров, такие как среда или выходные, может привести к более выгодным тарифам.


Корректировка цен в середине недели. Авиакомпании часто пересматривают свои цены в середине недели, и, если вы подождете до среды или четверга, это может принести выгоду. Компании могут снизить тарифы, чтобы заполнить оставшиеся места на рейсах.


Сроки проведения рекламных распродаж. Распродажи часто проходят в выходные или ближе к концу недели, когда люди планируют поездки. Следя за такими акциями, можно найти значительные скидки на билеты.

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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