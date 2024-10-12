Лихорадка и паралич: новые случаи опасного вируса в Испании и Италии

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Европе зафиксированы случаи заболевания вирусом Западного Нила: заражения выявлены в Севилье, Испания, и Модене, Италия.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, CC BY 2.0

Этот вирус, который передается через укусы комаров, способен вызывать серьёзные симптомы у каждого пятого зараженного. В таких случаях люди могут испытывать лихорадку, боль в теле, сыпь и рвоту.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подтвердил, что заражения происходят локально, а не в результате ввоза вируса из тропических регионов.

Кроме того, вирус был обнаружен у комаров в провинции Кьети в Италии.

Также на 26 европейских территориях, включая популярные туристические направления, такие как Майорка и Менорка, был зафиксирован вирус Зика, переносящийся полосатыми тигровыми комарами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение о росте случаев заболеваний, передаваемых комарами, по всей Европе.

"Увеличение числа международных поездок из стран, эндемичных по денге, также повысит риск завоза случаев заболевания и вероятность локальных вспышек", — отметила Андреа Аммон директор ECDC.

Она также подчеркнула, что изменение климата способствует распространению инвазивных видов комаров и, соответственно, увеличению числа случаев заражения.

В прошлом году ECDC зарегистрировал 713 местных случаев заражения вирусом Западного Нила в девяти европейских странах, что привело к 67 смертельным случаям.

Основными очагами инфекции стали Италия, Греция, Румыния, Венгрия и Испания, что свидетельствует о широкой географической распространённости вируса и увеличении его циркуляции по регионам.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).



Кье́ти (итал. Chieti; лат. Theate, от др.-греч. Θεάτη) — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.

