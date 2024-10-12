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В Индонезии турист выжил после падения с вулкана

0:56
Туризм

Турист выжил после падения с вулкана в Индонезии. Он получил незначительные травмы, пишет Daily Mail.

В Индонезии турист выжил после падения с вулкана
Фото: flickr.com by César González Palomo, CC BY-SA 2.0

Инцидент произошёл 9 октября. Пол Фаррел в одиночку совершал восхождение на вулкан Ринджани. В один момент он поскользнулся и упал. Турист скатился по склону почти на 200 метров. 

Спасатели нашли путешественника в тени горного выступа. Он поблагодарил их и пообещал проявлять осторожность, а также не отходить слишком далеко от отеля.

"Большое вам спасибо. Вы, ребята, спасли мне жизнь. Без вас я бы никогда не смог вернуться. После этого я буду оставаться в безопасности и не уходить слишком далеко от отеля", — пообещал Пол Фаррел.

Спасатели эвакуировали туриста с помощью лебёдки.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Грузии турист выжил после удара молнии.

Уточнения

Ринджа́ни — активный стратовулкан на острове Ломбок (Индонезия).

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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