В Индонезии турист выжил после падения с вулкана

Турист выжил после падения с вулкана в Индонезии. Он получил незначительные травмы, пишет Daily Mail.
Инцидент произошёл 9 октября. Пол Фаррел в одиночку совершал восхождение на вулкан Ринджани. В один момент он поскользнулся и упал. Турист скатился по склону почти на 200 метров.
Спасатели нашли путешественника в тени горного выступа. Он поблагодарил их и пообещал проявлять осторожность, а также не отходить слишком далеко от отеля.
"Большое вам спасибо. Вы, ребята, спасли мне жизнь. Без вас я бы никогда не смог вернуться. После этого я буду оставаться в безопасности и не уходить слишком далеко от отеля", — пообещал Пол Фаррел.
Спасатели эвакуировали туриста с помощью лебёдки.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Грузии турист выжил после удара молнии.
Ринджа́ни — активный стратовулкан на острове Ломбок (Индонезия).
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