Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, в период с января по июнь 2024 года число российских путешественников снизилось в стране на 8,7%.
Одной из причин уменьшения количества российских туристов в Грузии является высокая цена на авиабилеты.
"Конечно, туризм от этого страдает. Российскому отпускнику проще махнуть рукой и полететь в Узбекистан — туда полно и прямых рейсов обычных компаний, и лоукостеров, от 15 до 25 тысяч рублей в оба конца с багажом. Зачем в таком случае ему Грузия?", — сообщил турагент Каха Килбая.
Кроме того, подорожали и отели. Сайт aif.ru отмечает, что 2 года назад стоимость гостиниц была в полтора раза ниже. Это связано с увеличением цены на отопление, газ, электричество и бензин.
По словам хозяина местного кафе Гиви Мелкадзе, стоимость продуктов питания тоже возросла.
"Продукты взлетели по цене в 2,5-3 раза. Еда дорожает каждый месяц, из Турции дешевле доставку заказывать, чем здесь покупать!", — рассказал он.
Туристка Диана Блинцева добавила, что местная еда дороже, чем в грузинских ресторанах России.
Ранее Pravda.Ru писала, что продукты питания в РФ подорожали на 10,4%.
Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.