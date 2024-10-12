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Россияне стали реже посещать Грузию из-за роста цен

1:32
Туризм

Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, в период с января по июнь 2024 года число российских путешественников снизилось в стране на 8,7%. 

Россияне стали реже посещать Грузию из-за роста цен
Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

Одной из причин уменьшения количества российских туристов в Грузии является высокая цена на авиабилеты.

"Конечно, туризм от этого страдает. Российскому отпускнику проще махнуть рукой и полететь в Узбекистан — туда полно и прямых рейсов обычных компаний, и лоукостеров, от 15 до 25 тысяч рублей в оба конца с багажом. Зачем в таком случае ему Грузия?", — сообщил турагент Каха Килбая.

Кроме того, подорожали и отели. Сайт aif.ru отмечает, что 2 года назад стоимость гостиниц была в полтора раза ниже. Это связано с увеличением цены на отопление, газ, электричество и бензин.

По словам хозяина местного кафе Гиви Мелкадзе, стоимость продуктов питания тоже возросла.

"Продукты взлетели по цене в 2,5-3 раза. Еда дорожает каждый месяц, из Турции дешевле доставку заказывать, чем здесь покупать!", — рассказал он.

Туристка Диана Блинцева добавила, что местная еда дороже, чем в грузинских ресторанах России.

Ранее Pravda.Ru писала, что продукты питания в РФ подорожали на 10,4%.

Уточнения

Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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