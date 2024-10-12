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Более 700 тысяч туристов уже посетили новый парк в Севастополе

Туризм

С момента открытия 30 июля парк "Новый Херсонес" в Севастополе привлек более 700 тысяч посетителей, заместитель губернатора.

Более 700 тысяч туристов уже посетили новый парк в Севастополе
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Проект, реализуемый по поручению президента России, стал значимым объектом не только для города, но и для всей страны, и стремительно набирает популярность.

По словам эксперта, парк занимает лидирующие позиции по многим запросам в интернете и существенно повышает туристическую привлекательность Севастополя.

Эксперты уверены, что такой приток посетителей будет стимулировать дальнейшее развитие туристического потока в городе.

"Новый Херсонес" включает в себя три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, просторные парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, а также реконструированный квартал древнего Херсонеса.

Строительство этого масштабного комплекса, расположенного рядом с историческим Херсонесом, заняло менее двух лет, и он способен одновременно принять до 50 тысяч человек.

Уточнения

Херсоне́с Таври́ческий или просто Херсоне́с (др.-греч. Χερσόνησος — ἡ χερσόνησος: «полуостров»; в византийское время — Херсо́н, в генуэзский период — Сарсона, в летописях Древней Руси — Ко́рсунь; укр. Херсонес Таврійський) — полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Расположен на территории современного Севастополя. .

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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