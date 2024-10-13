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Экзотические рынки и древние руины: откройте для себя Тунис

2:12
Туризм

Теперь российские туристы снова могут отправиться в Тунис прямым четырёхчасовым рейсом без пересадок. Это отличная возможность для тех, кто планирует провести осенний бархатный сезон на белоснежных пляжах Туниса и купаться в теплом Средиземном море.  

Экзотические рынки и древние руины: откройте для себя Тунис
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Страна славится своей богатой историей, которая объединила культуры берберов, арабов и французов. 

Достопримечательности Туниса 

Здесь можно погрузиться в атмосферу восточного базара и почувствовать себя на улицах европейского города. Старый центр города, Медина, словно сошел со страниц сказок о Востоке, с узкими улочками, белыми стенами и знаменитыми желтыми дверями древних домов. Здесь вы найдете арабский базар, где легко заблудиться, но обязательно стоит попробовать макруд — традиционную сладость из манной крупы и фиников, а также посмотреть изделия из кожи и пашмины.   

Всего в 15 минутах езды от Туниса расположен древний Карфаген — бывший торговый гигант, прославившийся благодаря древним Пунийцам. В Карфагене можно найти римские бани и другие руины, которые сохраняют свой дух и величие. Обязательно стоит заказать экскурсию, чтобы узнать больше о его богатой истории.  

Современный Тунис 

Современная часть Туниса, Авеню Хабиба Бургибы, часто называется «Елисейскими полями» Туниса. Здесь царит европейская атмосфера: архитектура в стиле Парижа, широкие улицы, магазины и кафе с верандами, где можно провести время. В центре этого района расположен католический собор Святого Викентия де Поля, окруженный пальмами.

Как добраться до Туниса 

Этой осенью россияне могут воспользоваться прямыми рейсами в Тунис: с 6 сентября тунисская авиакомпании начинают регулярные рейсы из Москвы в Монастир, которые будут выполняться каждые 10 дней до середины ноября. Также туристы из Санкт-Петербурга могут воспользоваться увеличенной частотой рейсов в Тунис вплоть до середины ноября.

Уточнения

Туни́с (араб. تونس‎), официальное название: Туни́сская Респу́блика (араб. الجمهورية التونسية‎, аль-Джумхурия ат-Тунисия) — государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория — 163 610 км². Занимает 82 место в мире по численности населения и девяносто первое по территории. Столица — Тунис. Государственный язык — арабский.
 

Се́верная А́фрика — регион в Африке площадью 10 млн км². Большая часть региона расположена в пустыне Сахара. В отличие от Чёрной Африки, большая часть жителей Северной Африки относится к европеоидной расе: большинство из них имеет арабские и берберские корни.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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