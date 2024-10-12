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Город камня: скрытая жемчужина Италии, в которой стоит побывать

3:02
Туризм

Когда планируешь путешествие по Италии, часто вспоминаешь Рим, Флоренцию или живописное побережье Амальфи. Но есть место, которое остается в тени этих популярных направлений, хотя оно заслуживает не меньшего внимания — Матера.

Город камня: скрытая жемчужина Италии, в которой стоит побывать
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Этот город, расположенный в регионе Базиликата, известен как "Город камня" благодаря своей уникальной сети древних пещер. Матера — один из старейших городов Европы, а по некоторым данным, и третий по возрасту в мире.

История Матеры.

Писатель Карло Леви, который был сослан сюда в 1930-х годах, называл город "позором Италии", ведь условия жизни его жителей в то время были ужасающими: люди жили в пещерах, часто вместе с домашними животными. Экстремальная бедность и упадок города побудили правительство к масштабному переселению населения. Так Матера надолго ушла в забвение, но её неповторимая архитектура и богатая история сохранили её уникальность.

Со временем Матера изменилась до неузнаваемости, став объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году и культурной столицей Европы в 2019 году. Город также стал популярной локацией для кинематографистов, и его пейзажи можно увидеть в фильмах "Нет времени умирать" из серии о Джеймсе Бонде и "Страсти Христовы" реж. Мела Гибсона.

Как добраться до Матеры.

Ближайший аэропорт расположен в Бари, откуда до города можно добраться на автомобиле, поезде или автобусе всего за 1,5 часа. Также возможен маршрут из Неаполя, но он займёт больше времени — около трех-четырех часов.

Лучшее время для посещения Матеры.

Весна и осень, когда погода приятная, а туристов не так много. Летом здесь жарко — температура может подниматься выше 30°C, а в октябре погода особенно мягкая — около 27°C. Зимой температура опускается до 5-12°C, что создаёт спокойную атмосферу для прогулок без толп туристов.

Достопримечательности Матеры.

В Матере есть множество интересных мест, которые стоит увидеть. Главная достопримечательность — Сасси-ди-Матера, район, состоящий из древних пещерных жилищ. Рядом расположен природный парк Парко-делла-Мурджа-Матерна с древними наскальными церквями и археологическими памятниками. Одним из самых уникальных мест в парке является Крипта дель Печчато Ориджинале, украшенная фресками VIII века, которую часто называют "Сикстинской капеллой пещерных церквей".

Матера — идеальный город для пеших прогулок, и все главные достопримечательности находятся в шаговой доступности. Уделив несколько дней, можно успеть исследовать всё, что она предлагает.

Уточнения

Мате́ра (итал. Matera) — город в итальянском регионе Базиликата, административный центр провинции Матера.  Старая часть города выдолблена в скале и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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