Москва вкладывает миллиарды в туризм: что ждет столицу через пять лет

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москва продолжает активно развивать сферу туризма и платных услуг, что, по прогнозам, приведет к ежегодному увеличению объема этих услуг на 4-5%.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

"Москва активно развивает и поддерживает индустрию гостеприимства. Комплексный подход дополняется активным развитием культурно-развлекательного сектора как ключевого эпицентра притяжения туристов. Речь идет не только о долгосрочных посещениях города. Туризм - это еще и короткие поездки на выходные или даже на один день. Московские фестивали, городские ярмарки, крупные спортивные мероприятия, например, Московский марафон - уникальный комплексный подход, опыт, который необходимо тиражировать. Инвестиции города в продуманную индустрию культурного развлечения и эмоций - прямая поддержка туристического сектора, а также десятков секторов экономики города" - заявил Сангаджи Тарбаев председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Он также подчеркнул важность подготовки кадров в сфере туризма. В ближайшие 3-5 лет доля работающих в этой индустрии может составить до 10% от всего числа трудоустроенных в Москве. Власти планируют усилить образовательные программы и обеспечить возможность повышения квалификации специалистов.