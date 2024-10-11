Римский фонтан Треви сделает всем ручкой

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Объявленное папой Франциском I 27-е празднование юбилея Ватикана в 2025 году подразумевает, среди прочего, масштабные планы по реконструкции знаменитого фонтана Треви. Одно из любимейших мест туристов со всего мира тщательно очистят от брошенных в него монет и отреставрируют, а также введут плату за вход.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson

Предыдущая масштабная реставрация прошла в 2014 году, когда производитель предметов роскоши компания Fendi, спонсировала 18-месячную уборку перед показом мод на этом месте.

За десятилетие на стенках фонтана скопились отложения кальция и грязи, колонии бактерий и сорняки. Новая реставрация начнётся в ноябре и, как ожидается, обойдётся примерно в €300 тысяч ($329 тысяч), информирует издание Artnet. Предполагается очистить от ржавчины с ранее скрепляющих фонтан болтов, и привести в порядок территорию вокруг него.

Хотя доступ к фонтану будет несколько ограничен, во время уборки планируется построить временную пешеходную дорожку вокруг достопримечательности. Посетители смогут лицезреть статую Океана и его запряжённую лошадьми колесницу.

"Определённое количество туристов будет допущено на пешеходную дорожку, и когда они выйдут с другого конца, другим посетителям будет разрешено войти, — пообещал бургомистр Роберто Гуальтьери (Roberto Gualtieri). — Это позволит нам лучше изучать туристический поток и время, которое они проводят в Треви".

При этом чиновник отметил, что на этом основании будет вынесено решение, стоит ли брать плату за посещение достопримечательности.

Популярность построенного более 250 лет назад фонтана возросла, когда его показали в нескольких культовых фильмах: "Римские каникулы" (1953) и "Сладкая жизнь" (1960). Согласно легенде, посетителям, которые бросят монетку правой рукой через левое плечо, суждено вернуться в Вечный город. Если они бросят две монеты, они влюбятся, а взброс сразу трех монет приведёт к браку.

В сентябре 2024 года главный чиновник итальянской столицы по туризму Алессандро Онорато (Alessandro Onorato) предложил взимать с интуристов €1 или 2 евро ($1,10 или 2,20), добавив, что жители Рима могут войти бесплатно.

"Мы должны избегать, особенно в таком хрупком городе искусств, как Рим, того, чтобы слишком большое количество туристов портило впечатления от города и вредило ему, — сказал Онорато в интервью Associated Press. — Нам нужно обеспечить две вещи: чтобы туристы не сталкивались с хаосом и чтобы горожане могли продолжать жить в центре".

Некоторые критики настаивают, что эти меры не окажут существенного влияния на борьбу с переизбытком туристов.

Официальные лица пока не определились с суммой взноса и планируют использовать данные о временной дорожке для принятия решений в будущем. Сбор, вероятно, вступит в силу к следующему году.

В 2023-м году Пантеон начал взимать с приезжих плату за вход в размере €5 ($5,50). Для жителей Рима вход остаётся бесплатным, большая часть выручки направляется на расходы по содержанию здания.

Уточнения

Фонта́н Тре́ви (итал. Fontana di Trevi) — самый крупный фонтан Рима; вместе с фасадом примыкающего к нему здания, являющийся частью величественной архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего римского барокко с элементами неоклассицизма.

