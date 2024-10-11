Эксперт назвал 5 перспективных направлений внутреннего туризма

Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал, что в России есть ряд перспективных туристических направлений, которые пока не столь популярны, но имеют все шансы стать местом притяжения туристов. Об этом стало известно из Электорат. Инфо.
По мнению эксперта Александра Бандурина, побережье Северного Ледовитого океана имеет большие перспективы для развития туризма. Хотя пока там нет развитой инфраструктуры, но с открытием Севморпути этот регион будет активно развиваться.
Бандурин также отметил, что в Якутии есть много интересных мест для туристов. "Там, конечно, мерзлота, но есть много интересных мест, например, музей мамонта", — отметил он.
С точки зрения гастрономического туризма, эксперт рекомендует обратить внимание на направления, расположенные рядом с Читинской областью.
Кроме того, Бандурин считает, что большой потенциал есть у Курганской области: "Очень высокий потенциал — это Курганская область. Там есть радоновые лечебные озера. При Советском Союзе они немножко развивались, но сейчас их забыли", — поделился Бандурин.
По словам эксперта, интересным направлением мог бы стать и Карабаш — город, весь окутанный медной желтой пылью, который он назвал "жемчужиной", которую можно раскрыть по-настоящему при правильном подходе.
Яку́тия официально — Республика Саха́ или Республика Саха́ (Яку́тия) (аббревиатура РС(Я)) (якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ - "земля якутов", аббревиатура СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
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