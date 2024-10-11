Эксперт назвал 5 перспективных направлений внутреннего туризма

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал, что в России есть ряд перспективных туристических направлений, которые пока не столь популярны, но имеют все шансы стать местом притяжения туристов. Об этом стало известно из Электорат. Инфо.

Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, CC BY-SA 4.0

По мнению эксперта Александра Бандурина, побережье Северного Ледовитого океана имеет большие перспективы для развития туризма. Хотя пока там нет развитой инфраструктуры, но с открытием Севморпути этот регион будет активно развиваться.

Бандурин также отметил, что в Якутии есть много интересных мест для туристов. "Там, конечно, мерзлота, но есть много интересных мест, например, музей мамонта", — отметил он.

С точки зрения гастрономического туризма, эксперт рекомендует обратить внимание на направления, расположенные рядом с Читинской областью.

Кроме того, Бандурин считает, что большой потенциал есть у Курганской области: "Очень высокий потенциал — это Курганская область. Там есть радоновые лечебные озера. При Советском Союзе они немножко развивались, но сейчас их забыли", — поделился Бандурин.

По словам эксперта, интересным направлением мог бы стать и Карабаш — город, весь окутанный медной желтой пылью, который он назвал "жемчужиной", которую можно раскрыть по-настоящему при правильном подходе.

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ или Республика Саха́ (Яку́тия) (аббревиатура РС(Я)) (якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ - "земля якутов", аббревиатура СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

