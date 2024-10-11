Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал о том, как тело отвечает на стресс и тревогу
Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск: пойду посплю
Стало известно о многомиллионных гонорарах Максима Галкина* в России
Эверест продолжает расти: как высочайшая гора планеты становится еще выше
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Раскрыт истинный райдер певца Егора Крида: представители певца опровергли слова Сергея Дворцова
Рецепт диетического салата с капустой, сельдереем и яблоками
Тупым или острым: эксперт рассказал, каким концом вверх хранить яйца в холодильнике
Почти 26 тысяч рублей: московские пенсионеры получат доплаты к пенсии в 2025 году

Китайцы массово посещают Приморье

1:03
Туризм

Primpress со ссылкой на министерство туризма Приморского края сообщает, что за первые девять месяцев 2024 года этот российский регион посетили 356 тысяч туристов из Китая. При этом более 226 тысяч из них въехали в Приморье в составе туристических групп в рамках соглашения о безвизовых обменах между Россией и Китаем. Помимо жителей приграничных территорий, в Приморье также приезжали туристы из южных провинций Китая.

Китайцы массово посещают Приморье
Фото: freepik.com by tirachardz, PDM

Согласно заявлению главы министерства туризма Натальи Набойченко, в 2024 году турпоток из Китая в Россию превысил уровень 2019 года почти в 1,6 раза. Она также отметила, что этому способствовало увеличение количества авиарейсов между Владивостоком и различными городами Китая, а также возможность для китайских туристов получать электронные визы для въезда в Россию.

Уточнения

Примо́рье - физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. 

Владивосто́к - крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти породы кошек считаются самыми добрыми
Кошки
Эти породы кошек считаются самыми добрыми Аудио 
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Советы
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер Контрудар ВС РФ в Курской области похоронил планы Киева на сильную переговорную позицию Любовь Степушова
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Последние материалы
Экстрасенс назвала затопление пустыни Сахара знамением апокалипсиса
Российский режиссёр рассказал о начавшейся "охоте" на Бондарчука среди молодых актрис: он гуру
Эксперт назвал 5 перспективных направлений внутреннего туризма
Как получить богатый урожай свёклы: от почвы до подкормки
Питательная маска для волос с кокосовым маслом: осенний уход
Пропавшая дочь Любови Успенской вышла на связь и сообщила, что с ней произошло
Breaking Defense: в США появился новый ударный дрон типа Bolt
Цветы нам не нужны: в театре Модерн покажут спектакль Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау
Эксперт рассказал о вероятности ядерного столкновения России и США
Как перекупщики подделывают ПТС и договоры купли-продажи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.