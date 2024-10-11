Китайцы массово посещают Приморье

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Primpress со ссылкой на министерство туризма Приморского края сообщает, что за первые девять месяцев 2024 года этот российский регион посетили 356 тысяч туристов из Китая. При этом более 226 тысяч из них въехали в Приморье в составе туристических групп в рамках соглашения о безвизовых обменах между Россией и Китаем. Помимо жителей приграничных территорий, в Приморье также приезжали туристы из южных провинций Китая.

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Согласно заявлению главы министерства туризма Натальи Набойченко, в 2024 году турпоток из Китая в Россию превысил уровень 2019 года почти в 1,6 раза. Она также отметила, что этому способствовало увеличение количества авиарейсов между Владивостоком и различными городами Китая, а также возможность для китайских туристов получать электронные визы для въезда в Россию.

Уточнения

Примо́рье - физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.



Владивосто́к - крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона.

