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В Шанхае российский турист попал в больницу в предынсультном состоянии

1:22
Туризм

Российский турист, находившийся в отпуске в Шанхае, был экстренно госпитализирован с неустановленным медицинским диагнозом. Об этом сообщает туристический портал TourDom.

В Шанхае российский турист попал в больницу в предынсультном состоянии
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Непредвиденный инцидент произошел в ночь с 9 на 10 октября. Уточняется, что в какой-то момент состояние здоровья мужчины резко ухудшилось, и у него появились симптомы, характерные для инсульта.

Во время путешествия в Китай россиянина сопровождала его 14-летняя дочь, именно она вызвала скорую помощь отцу, после чего он был срочно госпитализирован с неустановленным диагнозом: по одной версии у него предынсультное состояние, по другой — приступ эпилепсии.

Туроператор незамедлительно направил в больницу представителей принимающей стороны, чтобы оказать помощь в качестве переводчика и моральную поддержку ребенку, а туристический агент связался со страховой компанией, благодаря чему дочь заболевшего мужчины сможет вернуться в Россию при содействии в сопровождении до аэропорта и помощи при регистрации на рейс. Однако остаётся неясным, какие медицинские расходы будут возмещены страховкой, так как в больнице попросили супругу пострадавшего оплатить работу сиделки, предупредив, что чек не будет предоставлен.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
 

Шанха́й - один из четырёх городов центрального подчинения КНР; расположен на востоке страны, в дельте реки Янцзы.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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