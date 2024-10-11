В Шанхае российский турист попал в больницу в предынсультном состоянии

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист, находившийся в отпуске в Шанхае, был экстренно госпитализирован с неустановленным медицинским диагнозом. Об этом сообщает туристический портал TourDom.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Непредвиденный инцидент произошел в ночь с 9 на 10 октября. Уточняется, что в какой-то момент состояние здоровья мужчины резко ухудшилось, и у него появились симптомы, характерные для инсульта.

Во время путешествия в Китай россиянина сопровождала его 14-летняя дочь, именно она вызвала скорую помощь отцу, после чего он был срочно госпитализирован с неустановленным диагнозом: по одной версии у него предынсультное состояние, по другой — приступ эпилепсии.

Туроператор незамедлительно направил в больницу представителей принимающей стороны, чтобы оказать помощь в качестве переводчика и моральную поддержку ребенку, а туристический агент связался со страховой компанией, благодаря чему дочь заболевшего мужчины сможет вернуться в Россию при содействии в сопровождении до аэропорта и помощи при регистрации на рейс. Однако остаётся неясным, какие медицинские расходы будут возмещены страховкой, так как в больнице попросили супругу пострадавшего оплатить работу сиделки, предупредив, что чек не будет предоставлен.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.





Шанха́й - один из четырёх городов центрального подчинения КНР; расположен на востоке страны, в дельте реки Янцзы.

