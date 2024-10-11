Туристку депортировали за отказ платить за завтрак в отеле на Бали

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка из Нидерландов попыталась воспользоваться бесплатным завтраком в пятизвездочном отеле на юге Бали, выдав себя за постояльца. Однако она была задержана охраной. В результате у женщины аннулировали многократную визу, и 8 октября её депортировали на родину. Об этом сообщает издание Kompas.com.

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

13 сентября нидерландская туристка отправилась на завтрак в отель. Когда охрана поймала её, менеджер предложил решить вопрос без конфликтов и оплатить завтрак. У женщины денег не оказалось, поэтому вызвали полицию.

Полиция выяснила, что на Бали нидерландка приехала в конце августа. Она получала выплаты по безработице по состоянию здоровья на родине и свою неспособность заплатить объяснила задержкой пособия. Местные власти не приняли её объяснение и посадили женщину под стражу в иммиграционный центр в Денпасаре, где она ожидала решения о депортации более 3 недель.

В итоге женщину депортировали из Индонезии под конвоем иммиграционных офицеров, и ей теперь на длительный срок запрещён въезд на территорию Индонезии за нарушение местных законов.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



Депорта́ция (лат. deportatio "изгнание, высылка") или выдворе́ние - принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно — под конвоем.

