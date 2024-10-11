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В екатеринбургском аэропорту задержки рейсов

1:08
Туризм

Ухудшение погодных условий в Екатеринбурге вызвало сбои в работе аэропорта Кольцово. Рейсы вылетают с задержками. Авиакомпании призывают пассажиров проявить терпение и внимательно следить за актуальным расписанием полетов.

В екатеринбургском аэропорту задержки рейсов
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

"В связи с резким изменением погодных условий в районе аэропорта Кольцово (обильные осадки, боковой ветер) прошедшей ночью и в течение сегодняшнего дня скорректировано расписание рейсов", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Согласно разъяснениям авиакомпаний, резкое понижение температуры воздуха требует дополнительной противообледенительной обработки самолётов. Этот необходимый процесс может занимать от 30 до 40 минут, что и становится причиной задержек рейсов.

Согласно информации, из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге с задержками выполняются такие рейсы, как U6 2949 в Ереван, U6 317 в Сочи, U6 173 в Хабаровск и U6 295 в Иркутск.

Уточнения

Ура́льские авиали́нии - российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Екатеринбурге.
 

Аэропорт "Кольцово" имени А. Н. Демидова (ИАТА: SVX, ИКАО: USSS) — международный аэропорт Екатеринбурга с аэродромом класса "Б", расположенный в микрорайоне Кольцово Октябрьского района.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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