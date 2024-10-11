На Хайнане готовят новогодние банкеты для россиян

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

На китайском острове Хайнань готовят новогодние банкеты для путешественников из России. Об этом пишет портал "TourDom".

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По словам председателя совета директоров туроператора "China Travel" Сергея Назарова, банкеты точно организуют в гостиницах, которые находятся на побережье бухты Дадунхай.

"Общая тенденция такова, что отели очень хотят делать новогодние банкеты, программы готовят, отелям это безумно интересно. Точно будут делать в гостиницах, расположенных на побережье бухты Дадунхай. Там традиционно много российских туристов. Сложнее в Ялунване, где преимущественно отдыхают китайские туристы и собрать наших соотечественников не так просто", — сообщил он.

При этом представители "РАС Group" уточнили, что некоторые отели, в основном в Дадунхае, уже подготовили праздничные программы и выставили цены. Однако меню банкетов будет преимущественно состоять из блюд китайской кухни.

В компании "Sanya Phoenix International Travel Service!" добавили, что праздничные ужины пройдут с 6 до 10 вечера.

"Сейчас отели, которые активно работают с российскими туристами, думают о проведении праздничного ужина по привычной для нас схеме, но пока на 100% ни один отель не подтвердил вариант празднования до 02:00 с развлекательной программой, характерной для нашего рынка", — рассказали в организации.

Ранее Pravda.Ru писала, что необходимо знать перед путешествием в Китай.

Уточнения

Хайна́нь — провинция на юге Китая. Включает в себя крупный одноимённый остров и ряд малых островов: Цичжоу, Дачжоудао, Симаочжоу и другие.

