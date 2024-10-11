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Россияне установили рекорд по числу путешествий по стране летом

0:52
Туризм

Жители России совершили рекордное число путешествий по стране этим летом. Туристы отправились в поездку 61 миллион раз, пишет агентство ТАСС со ссылкой на экспертов "Сбераналитики".

Россияне установили рекорд по числу путешествий по стране летом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Результат прошедшего лета больше на 10% итога аналогичного периода 2023 года. Известно, что в 20 регионах России число отдыхающих было сопоставимо с численностью трудоспособного населения или превысило её. Лидером по этому показателю стал Алтай. Летом республику посетили в 2,5 раза больше гостей, чем живёт людей в регионе.

Ранее Pravda.Ru писала, что Азия стала лидером по росту туризма среди россиян в 2024 году.

Уточнения

Алта́й — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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