Россияне установили рекорд по числу путешествий по стране летом

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители России совершили рекордное число путешествий по стране этим летом. Туристы отправились в поездку 61 миллион раз, пишет агентство ТАСС со ссылкой на экспертов "Сбераналитики".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Результат прошедшего лета больше на 10% итога аналогичного периода 2023 года. Известно, что в 20 регионах России число отдыхающих было сопоставимо с численностью трудоспособного населения или превысило её. Лидером по этому показателю стал Алтай. Летом республику посетили в 2,5 раза больше гостей, чем живёт людей в регионе.

Ранее Pravda.Ru писала, что Азия стала лидером по росту туризма среди россиян в 2024 году.

Уточнения

Алта́й — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

