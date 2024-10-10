Вкусно — и точка стала самым популярным московским кафе у туристов

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мостуризм определил 15 самых популярных ресторанов у российских путешественников в Москве в первом полугодии 2024-го. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Гости столицы отдают предпочтение заведениям быстрого питания. Самым востребованным рестораном стало кафе "Вкусно — и точка". Второе и третье место заняли "Ростикс" и "Burger King" соответственно. В топ-15 также вошли "Братья Караваевы", "Frank By Basta", "The Бык", "Vasilchuki", "Cofix", "Додо Пицца", "Stars Coffee", "Урюк", "Тарас Бульба", гастрономический центр "Зарядье", "Buther" и "Мясо&Рыба".

При этом начальник управления программно-целевого планирования столичного комитета по туризму Ольга Нечаева отметила, что в Москве можно найти самые разнообразные блюда.

"Гастрономическая карта Москвы очень разнообразна. Здесь можно найти блюда на любой вкус, запрос и бюджет. Кроме того, город регулярно проводит гастрономические фестивали и мастер-классы, которые уже становятся брендом. Особенно важно, что в Москве развивается не только высокая кухня, но и культура стритфуда, быстрого питания — это не просто модное направление, которое соответствует образу жизни "на бегу", но и важный социокультурный элемент", — сообщила она.

Ранее Владимир Путин заявил, что число туристов в Москве будет расти.

Уточнения

"Вкусно — и точка" — российская сеть ресторанов быстрого питания, созданная на базе сети "McDonald’s".

