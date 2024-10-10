Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно прореживать морковь и свёклу: секреты идеального урожая
Жена Рузиля Минекаева появится на Первом канале
Московские ежи набирают вес и готовятся к спячке
OpenAI станет общественно-полезной корпорацией
Как защитить кухню и одежду от масла: простой и быстрый способ
Спорт как терапия: как физическая активность помогает справляться с психическими расстройствами
Кола и ротавирус: что говорит врач
Правильное соседство растений: секреты для богатого урожая
Ксения Собчак наглядно показала пластику лица модели Беллы Хадид

Вкусно — и точка стала самым популярным московским кафе у туристов

1:37
Туризм

Мостуризм определил 15 самых популярных ресторанов у российских путешественников в Москве в первом полугодии 2024-го. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

Вкусно — и точка стала самым популярным московским кафе у туристов
Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Гости столицы отдают предпочтение заведениям быстрого питания. Самым востребованным рестораном стало кафе "Вкусно — и точка". Второе и третье место заняли "Ростикс" и "Burger King" соответственно. В топ-15 также вошли "Братья Караваевы", "Frank By Basta", "The Бык", "Vasilchuki", "Cofix", "Додо Пицца", "Stars Coffee", "Урюк", "Тарас Бульба", гастрономический центр "Зарядье", "Buther" и "Мясо&Рыба".

При этом начальник управления программно-целевого планирования столичного комитета по туризму Ольга Нечаева отметила, что в Москве можно найти самые разнообразные блюда.

"Гастрономическая карта Москвы очень разнообразна. Здесь можно найти блюда на любой вкус, запрос и бюджет. Кроме того, город регулярно проводит гастрономические фестивали и мастер-классы, которые уже становятся брендом. Особенно важно, что в Москве развивается не только высокая кухня, но и культура стритфуда, быстрого питания — это не просто модное направление, которое соответствует образу жизни "на бегу", но и важный социокультурный элемент", — сообщила она.

Ранее Владимир Путин заявил, что число туристов в Москве будет расти.

Уточнения

"Вкусно — и точка" — российская сеть ресторанов быстрого питания, созданная на базе сети "McDonald’s".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стюардесса объяснила, кому принадлежат подлокотники, и почему это особенно важно для пассажиров на среднем месте
Туризм
Стюардесса объяснила, кому принадлежат подлокотники, и почему это особенно важно для пассажиров на среднем месте Аудио 
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно
Еда и рецепты
Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Boeing C-17A Globemaster III. Гигант американского воздушного транспорта без устали летает над Крымом Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Как защитить кухню и одежду от масла: простой и быстрый способ
Спорт как терапия: как физическая активность помогает справляться с психическими расстройствами
Кола и ротавирус: что говорит врач
Правильное соседство растений: секреты для богатого урожая
Ксения Собчак наглядно показала пластику лица модели Беллы Хадид
Чем чревата для автомобиля частая мойка двигателя
Почему кубанскому бизнесмену уже почти 10 лет не дают вернуться в Россию
В США задержан россиянин с опасными бомбами
Врач перечислила первые признаки распространённых в России психических заболеваний
России не грозят разрушительные ураганы и тайфуны — климатолог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.