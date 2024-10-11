Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Упаковка вещей для путешествия давно стала настоящим искусством. Чтобы избежать высоких сборов за багаж, большинство путешественников стремится уместить свои вещи в одну ручную кладь.

Фото: www.freepik.com

Для этого даже существует движение One Bag, где все снаряжение складывают в одну сумку. Но не все могут придерживаться минимализма.

Если вы привыкли брать с собой множество любимых вещей и не готовы расставаться с ними ради экономии на багаже, есть хитрый способ, который может вам помочь — использовать сумку беспошлинной торговли.

Суть этого трюка в том, чтобы пройти проверку безопасности с множеством вещей, а затем зайти в магазин duty free. Покупаете что-то маленькое, например, жвачку, и просите у продавца фирменную сумку.

Если удастся договориться, вам могут выдать пустую сумку. В нее вы и сложите лишние вещи, которые не поместились в основную кладь.

Дальше вы просто смешиваете их с покупками из магазина, и вуаля — у вас дополнительная сумка, которую можно взять на борт без оплаты дополнительных сборов.

Этот хитрый прием поможет вам пронести больше вещей на борт, не тратя лишние деньги на багаж.