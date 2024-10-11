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Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников

1:15
Туризм

Упаковка вещей для путешествия давно стала настоящим искусством. Чтобы избежать высоких сборов за багаж, большинство путешественников стремится уместить свои вещи в одну ручную кладь.

Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Фото: www.freepik.com

Для этого даже существует движение One Bag, где все снаряжение складывают в одну сумку. Но не все могут придерживаться минимализма.

Если вы привыкли брать с собой множество любимых вещей и не готовы расставаться с ними ради экономии на багаже, есть хитрый способ, который может вам помочь — использовать сумку беспошлинной торговли.

Суть этого трюка в том, чтобы пройти проверку безопасности с множеством вещей, а затем зайти в магазин duty free. Покупаете что-то маленькое, например, жвачку, и просите у продавца фирменную сумку.

Если удастся договориться, вам могут выдать пустую сумку. В нее вы и сложите лишние вещи, которые не поместились в основную кладь.

Дальше вы просто смешиваете их с покупками из магазина, и вуаля — у вас дополнительная сумка, которую можно взять на борт без оплаты дополнительных сборов.

Этот хитрый прием поможет вам пронести больше вещей на борт, не тратя лишние деньги на багаж.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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