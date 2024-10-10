Посещение римского фонтана Треви может стать платным

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Рима планируют сделать платным посещение фонтана Треви. Сейчас начались работы по обустройству площадки вокруг достопримечательности. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на СМИ Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, CC BY 4.0

По словам мэра Рима Роберто Гуальтьери, первоначально фонтан Треви будет окружён прозрачными панелями. Впоследствии над бассейном объекта временно проложат дорожку. Благодаря ей туристы смогут "насладиться беспрецедентным видом" на памятник в стиле барокко.

Работы по техническому обслуживанию фонтана и его очистке планируется завершить к концу 2024 года. Предположительно, плата за посещение достопримечательности составит 2 евро на человека. По заверению римских чиновников, сумма примерно соответствует той, которую путешественники бросают в фонтан.

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Уточнения

Фонта́н Тре́ви — самый крупный фонтан Рима.

