Трагедия на высоте: пилот Airbus 350 потерял сознание во время рейса

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время 12-часового перелета из Сиэтла в Стамбул пилот неожиданно потерял сознание, что заставило экипаж принять срочное решение изменить курс и направить самолет в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке. Airbus 350 следовал по обычному маршруту над Канадой, когда самолет был вынужден развернуться из-за инцидента.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

Несмотря на оперативные усилия экипажа и попытки оказать первую помощь, пилот скончался до того, как самолет успел приземлиться.

59-летний Илчехин Пехливан работал в компании с 2007 года и всего несколько месяцев назад прошел плановое медицинское обследование, не выявившее серьезных проблем со здоровьем.

В то время как пассажиры были перенаправлены в Нью-Йорк, экипаж принял все необходимые меры, чтобы обеспечить их безопасность и комфорт до продолжения рейса в Стамбул.

Смерть пилота во время полета — это редкость, но не единичный случай. Лишь годом ранее капитан LATAM Иван Андаур скончался от сердечного приступа во время рейса из Майами в Сантьяго, заставив самолет совершить экстренную посадку в Панаме.

В другом случае, 40-летний пилот Манодж Субраманьям потерял сознание у выхода на посадку перед рейсом из Пуны в Нагпур и был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Уточнения

Airbus A320 — семейство среднемагистральных узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанных европейским консорциумом «Airbus S.A.S». Выпущенный в 1988 году, он стал массовым пассажирским самолётом.

