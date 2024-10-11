Как Россия планирует привлечь больше туристов

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году Россию посетили более 2,3 миллиона иностранных туристов, и среди них есть как те, кто может пересечь границу без визы, так и те, кому она необходима. Как получить разрешение на въезд, сколько времени это займет и какие документы потребуются для контакта с дипломатами или пограничниками — обо всем этом расскажем ниже.

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Безвизовый въезд

Сейчас граждане более 65 стран могут приезжать в Россию без визы, сообщает Алексей Климов, директор консульского департамента МИД России. С рядом других стран также ведутся переговоры о введении безвизового режима.

Например, туристам из стран СНГ, Кубы, Венесуэлы, некоторых стран Ближнего Востока, Африки и Южной Америки виза не требуется. С августа прошлого года также действует групповой безвизовый режим с Китаем. Это удобный вариант для китайских туристов, где туроператор оформляет визу для всей группы, упрощая процесс для путешественников.

Электронная виза

С августа прошлого года Россия ввела возможность для граждан 55 стран, включая страны ЕС, Турцию, Китай и Японию, получить электронную визу. Процесс занимает не более четырех дней, даже в праздничные дни. Для оформления достаточно заполнить заявление на сайте, приложить цифровое фото и скан паспорта, а также оплатить сбор.

Электронная виза позволяет путешествовать по России до 16 дней и действительна в течение 60 дней с момента оформления. эксперт отметил, что количество отказов по электронной визе минимально, и она в три раза дешевле бумажной визы.

Классическая виза

Около 20% туристов, приезжающих в Россию, всё же предпочитают оформлять классическую визу. Для её получения требуется паспорт, две фотографии и заполненная анкета. При самостоятельной поездке также нужно подтвердить бронирование гостиницы. Если поездку организует турфирма, она предоставит подтверждение приема гостя.

В некоторых случаях может потребоваться личное посещение консульства для прохождения собеседования. Обычная виза может быть однократной или многократной, с возможностью пребывания до шести месяцев.

Будущее электронной визы

Сейчас электронная виза однократная, но эксперты работают над тем, чтобы сделать её многократной. Это откроет больше возможностей для возвратных туристов и позволит им исследовать больше регионов России, а не только Москву и Санкт-Петербург.

Уточнения

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней политики, международных отношений, международного сотрудничества и развития Российской Федерации.

