Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром чая с бутербродом: как избежать опасного пищевого поведения
Томатная галета с чеддером и свежими травами: простой и вкусный рецепт
Что не так с Renault Sandero: плюсы и минусы подержанной модели
Актёр Аарон Тейлор-Джонсон красив на 93,04% — пластический хирург
Названы самые опасные пестициды: их лучше не использовать
Как предотвратить побочные эффекты препаратов для похудения
Морги на Украине забиты трупами солдат ВСУ, которых могут не опознать ещё годы
Дональду Трампу предрекли провал плана по ослаблению доллара
Эксперт Аксенов дал советы тем, кто планирует делать ремонт в 2024 году

Как Россия планирует привлечь больше туристов

2:48
Туризм

В 2024 году Россию посетили более 2,3 миллиона иностранных туристов, и среди них есть как те, кто может пересечь границу без визы, так и те, кому она необходима. Как получить разрешение на въезд, сколько времени это займет и какие документы потребуются для контакта с дипломатами или пограничниками — обо всем этом расскажем ниже.

Как Россия планирует привлечь больше туристов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Безвизовый въезд

Сейчас граждане более 65 стран могут приезжать в Россию без визы, сообщает Алексей Климов, директор консульского департамента МИД России. С рядом других стран также ведутся переговоры о введении безвизового режима.

Например, туристам из стран СНГ, Кубы, Венесуэлы, некоторых стран Ближнего Востока, Африки и Южной Америки виза не требуется. С августа прошлого года также действует групповой безвизовый режим с Китаем. Это удобный вариант для китайских туристов, где туроператор оформляет визу для всей группы, упрощая процесс для путешественников.

Электронная виза

С августа прошлого года Россия ввела возможность для граждан 55 стран, включая страны ЕС, Турцию, Китай и Японию, получить электронную визу. Процесс занимает не более четырех дней, даже в праздничные дни. Для оформления достаточно заполнить заявление на сайте, приложить цифровое фото и скан паспорта, а также оплатить сбор.

Электронная виза позволяет путешествовать по России до 16 дней и действительна в течение 60 дней с момента оформления. эксперт отметил, что количество отказов по электронной визе минимально, и она в три раза дешевле бумажной визы.

Классическая виза

Около 20% туристов, приезжающих в Россию, всё же предпочитают оформлять классическую визу. Для её получения требуется паспорт, две фотографии и заполненная анкета. При самостоятельной поездке также нужно подтвердить бронирование гостиницы. Если поездку организует турфирма, она предоставит подтверждение приема гостя.

В некоторых случаях может потребоваться личное посещение консульства для прохождения собеседования. Обычная виза может быть однократной или многократной, с возможностью пребывания до шести месяцев.

Будущее электронной визы

Сейчас электронная виза однократная, но эксперты работают над тем, чтобы сделать её многократной. Это откроет больше возможностей для возвратных туристов и позволит им исследовать больше регионов России, а не только Москву и Санкт-Петербург.

Уточнения

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней политики, международных отношений, международного сотрудничества и развития Российской Федерации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Экономика и бизнес
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра Аудио 
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Садоводство, цветоводство
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Последние материалы
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Синдром чая с бутербродом: как избежать опасного пищевого поведения
Томатная галета с чеддером и свежими травами: простой и вкусный рецепт
Что не так с Renault Sandero: плюсы и минусы подержанной модели
Актёр Аарон Тейлор-Джонсон красив на 93,04% — пластический хирург
Названы самые опасные пестициды: их лучше не использовать
Как предотвратить побочные эффекты препаратов для похудения
Морги на Украине забиты трупами солдат ВСУ, которых могут не опознать ещё годы
Как Россия планирует привлечь больше туристов
Дональду Трампу предрекли провал плана по ослаблению доллара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.